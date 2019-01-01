Almanya Milli Takımı’nda kaleci tartışması: Neuer - Ter Stegen rekabeti kızıştı

Dünyanın en başarılı milli takımlarından Almanya’nın kalesini kimin koruyacağı konusu bu ülkede büyük tartışma konusu oldu.

Milli Takımı’nın kaleci için ’li Manuel Neuer ile ’lı Marc-Andre ter Stegen arasındaki rekabet kavga boyutuna ulaştı.

Ter Stegen, Almanya’nın ve ile oynadığı maçların ardından yedek kalmaktan şikayetçi olmuştu. Almanya’nın Hollanda’ya 4-2 yenilmesini ‘büyük darbe’ olarak nitelendirmiş, maçta kaleyi koruyan Neuer ise Ter Stegen’in bu tarz söylemlerinin takıma zarar vereceğini söylemişti.

27 yaşındaki file bekçisi, Barcelona’nın Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında “Manu’nun (Neuer) benim hislerim hakkında söyleyeceği bir şeyi yok. Söyledikleri anlamsız” diyerek tartışmayı sürdürmüştü.

Hoeness: Ter Stegen'in isteği şaka gibi

Tartışmaya son olarak Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness dahil oldu. Ter Stegen’i eleştiren Hoeness, “Söyledikleri şaka gibi. Bu şekilde oynama hakkı iddia edemez. Futbolda kalecilerin durumu, diğer oyunculardan farklıdır. Kaledeki ismi sürekli değiştiremezsiniz. İstikrarın en önemli olduğu pozisyondur. Hiyerarşi açık ve net olmalıdır ki zaten öyle. Almanya’nın bir numarası Manuel Neuer’dir. Yıllarca dünyanın en iyi kalecisi oldu. Bir sakatlık yaşadı ancak geri döndü. Eski formunu yakaladı. Almanya Futbol Federasyonu’dan daha çok destek beklerdim. Onlarla her zaman sorun yaşıyoruz. Önce üç futbolcumuzu takımdan çıkardılar. (Hummels, Boateng ve Müller). Şimdi de Neuer’le uğraşıyorlar. Bir oyuncunun sadece Löw’le konuşabileceği bir konuyu çıkıp basında konuşmasına izin vermek yanlış” diye konuştu.

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Bierhoff: Aynı şeyleri defalarca tekrarlamaya gerek var mı?

Almanya Milli Takımı’nda idari menajerlik görevini yürüten Oliver Bierhoff ise Hoeness’e tepki gösterdi.

Kararın teknik direktör Löw’e ait olduğunu söyleyen Bierhoff, “Bu çıkışlar bana sürpriz oldu. Bu durumu anlayamıyorum. Löw, ’daki Dünya Kupası’ndan önce son saniyeye kadar Neuer’i bekledi. Dünya Kupası’ndan bu yana oynadığımız 12 maçın 10’unda kalede o vardı. İki kaleci de hem insani hem de sportif açıdan takımımıza zenginlik katıyor. Löw geçtiğimiz yılın sonunda olağandışı bir şey yaşanmadığı takdirde EURO 2020’de kalede Neuer’in olacağını söyledi. Aynı şeyleri defalarca tekrarlamaya gerek var mı bilmiyorum. Zaten Neuer’in performansı ortada” ifadelerini kullandı.