Lukas Podolski (40) futbolu bırakıyor. Bu haberi kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Son birkaç sezondur forma giydiği kulübün sahibi olarak yoluna devam edecek: Górnik Zabrze.

Podolski, gençlik eğitimini FC Köln'de aldı ve kariyeri boyunca Bayern Münih, Arsenal, Inter ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Almanya şampiyonu oldu, DFB-Pokal ve FA Cup'ı kazandı.

Polonya doğumlu Podolski, 2021'den beri Górnik Zabrze forması giyiyordu. Cumartesi günü bu takımla son kez sahaya çıkacak. Radomiak Radom'u yenmesi halinde Górnik Zabrze, Polonya Ekstraklasa'sını ikinci sırada tamamlayacak ve bu da Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılma hakkı anlamına geliyor.

Başarılı bir kulüp kariyerinin yanı sıra Podolski, Almanya milli takımında da etkileyici bir performans sergiledi. 130 milli maçta forma giydi ve 49 gol attı. Bu sayıyla tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Podolski, 2014 yılında Almanya ile dünya şampiyonu oldu. Mart 2017'de son uluslararası maçına çıktı.

Podolski, Górnik Zabrze'den tamamen ayrılmıyor. Zaten kulübün hisselerinin bir kısmına sahipti, ancak şimdi kulübü tamamen devralıyor.

Futbol dünyasının dışında, forvet uzun süredir başarılı bir iş adamıdır. Avrupa'da yüzün üzerinde şubesi bulunan bir kebap zincirine sahiptir. Ayrıca Podolski, bir giyim markasının sahibidir ve Almanya'da müzik etkinlikleri ve salon futbolu turnuvaları düzenlemektedir.