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Almanya Milli Takımı, iki maçta aldığı iki ikna edici galibiyetle Uluslar Ligi grubunu Hollanda'nın önünde lider bitirdi. Klopp'un ikinci milli takım kampının kazananları ve (küçük) kaybedenleri.

Jürgen Klopp, pazartesi akşamı yüzündeki gülümsemeyi biraz olsun gizleyemedi. Neden gizlesin ki? Takımı, Berlin Olimpiyat Stadı'nda komşu ülkeden gelen ezeli rakibini 5-0'la dağıttı .

Yeni teknik direktörün dönemi böyle başarılı biçimde sürerse bu maç, yeni ve nihayet yeniden heyecan veren bir Almanya Milli Takımı'nın uyanış anı olarak Almanya Futbol Federasyonu tarihine geçebilir.

Klopp, pazartesi günü ARD'ye, milli takım teknik direktörü olarak ilk oyuncu toplama döneminde 44 kişilik dev kadrosuna daha o zaman "ilk görüşte vurulduğunu" söyledi. Şimdi ise Sırbistan ve Hollanda maçlarını ikna edici biçimde kazanan "çok özel bir gruptan" söz etti. Takımında "harika futbolcular, müthiş karakterler" bulunduğunu belirten Klopp, "Çocuklar hâlâ kendilerini de şaşırtıyor" dedi.

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Klopp, "Herkes evine gülümseyerek dönüyor" diye ekledi. Ancak bu, bütün milli futbolcular için geçerli olmayabilir. Çünkü ikinci milli takım kampının birçok açık kazananı olduğu gibi, kulüplerine en azından küçük kayıplar yaşamış olarak dönen bazı oyuncular da var.

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Kaybeden: Felix Nmecha'nın şimdilik sevinecek bir nedeni kalmadı

Borussia Dortmundlu orta saha oyuncusu söz konusu olduğunda, son günlere daha çok tartışmalı gol sevinci damga vurdu. Nmecha, milli maç arasından önce hafta sonunda SV Elversberg'e karşı oynanan Bundesliga maçında iki gol atarken bu hareketi bir kez daha yapmıştı.

Bunun üzerine BVB'nin taraftar ve destek birimi , sarı-siyahlı kulüp adına Hans-Joachim Watzke ve Almanya Futbol Federasyonu, farklı derecelerde açıklıkla da olsa Nmecha'dan desteklediği "The King’s Return" kampanyesi ve evanjelik "Ballers in God" ağıyla arasına net bir mesafe koymasını istedi. Söz konusu ağ, kürtajı "Şeytan'ın planı" diye niteleyerek kötülemekle suçlanıyor; ayrıca homofobik ve kuir karşıtı olarak görülüyor.

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Nmecha sonunda bu talebe uydu ve yalnızca bir açıklama yayımlamakla kalmadı. Açıklamasında, hareketiyle ne kendisini ne de herhangi bir kuruluşu öne çıkarmak istediğini bir kez daha netleştirdi. Ayrıca Borussia Dortmund ve Almanya Futbol Federasyonu'na, bundan sonra tartışmalı gol sevincinden tamamen vazgeçeceği ve inancını başka bir şekilde ifade edeceği sözünü verdiği belirtiliyor.

Bütün bunların Jürgen Klopp'un orta saha oyuncusunu Sırbistan ve Hollanda karşısında iki kez yedek bırakıp ona yalnızca dokuz dakikalık kısa bir süre verme kararını etkileyip etkilemediği tamamen spekülasyon; üstelik pek olası da görünmüyor. Ancak Nmecha, milli maç arasında Alman futbol taraftarları nezdindeki itibarının önemli bir bölümünü kaybetmenin yanı sıra milli takımdaki ilk 11 yerini de kaybetmiş olabilir.

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Hakkını vermek gerekirse bunda kendisinden çok başkalarının payı vardı. Daha önce belirtildiği gibi cuma akşamı Sırbistan karşısında yalnızca dokuz dakika oynadı. Asıl belirleyici olan, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Florian Wirtz'den oluşan orta saha üçlüsünün göz kamaştırıcı performansıydı. Üçü de her iki maçta etkileyici oynadı (ayrıntılar aşağıda) ve bu nedenle Klopp'un tercih sıralamasında şimdilik Nmecha'nın önünde olmalı. Aynı durum, önceki kampta çok iyi oynayan ve Sırbistan ile Hollanda karşısında milli takım teknik direktöründen toplamda yarım saatin biraz üzerinde süre alan Tom Bischof için de geçerli görünüyor.

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Kaybeden: Yann Aurel Bisseck, Klopp yönetiminde gözden düştü

Eylül sonunda Yunanistan'a karşı alınan 0-1'lik yenilgide Inter Milan'ın stoperi, kötü performans sergileyen Almanya takımındaki az sayıdaki umut ışığından biriydi . Bu yüzden, ayrıca Borussia Dortmund'dan güçlü rakibi Waldemar Anton sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadığından, Sırbistan ve Hollanda maçlarında ilk 11'de oynama şansı yüksek görülüyordu.

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Ancak Klopp şimdilik başka oyunculara güveniyor gibi. Sırbistan karşısında savunmanın merkezinde, iki maçta da etkileyici oynayan Jonathan Tah'ın (ayrıntılar aşağıda) yanında Malick Thiaw başladı. Thiaw, Doğu Avrupalı rakibe karşı ilk maçta ve Yunanistan'la 0-0 biten karşılaşmada olduğu gibi oldukça iyi iş çıkardı. Milli takım teknik direktörü, Newcastle United oyuncusunun özellikle dikine oyun kurma becerisini ve uzun toplarla oynayan, fiziksel açıdan güçlü Sırplara karşı avantaj sağlayan 1,94 metrelik boyunu değerli buluyor.

Bisseck'in teorik olarak oynayabileceği dörtlü savunmanın sağında da yer dolu görünüyor. Klopp'un bu bölgedeki açık tercihi SC Freiburg'dan Philipp Treu. Ayrıca teknik direktör, son haftalarda Stuttgartlı Finn Jeltsch'i durmadan övdü. Hollanda karşısında nihayet Almanya Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkan Jeltsch de Bisseck gibi dörtlü savunmanın hem sağında hem merkezinde oynayabiliyor.

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Kaybeden Lennart Karl: Müthiş bir milli takım ilk maçının gölgesinde kaldı

Felix Nmecha gibi Lennart Karl da son haftalarda harika çalımları, güzel golleri ve genel olarak sahadaki performansından çok, üzerinde pek etkisi olmayan saha dışı gelişmelerle gündeme geldi. Oysa milli maç arası öncesindeki karşılaşmalarda performansı açıkça yükselişteydi.

Bayern'in önde gelen ismi Uli Hoeneß, kasım başında BR'ye verdiği kapsamlı röportajda henüz 18 yaşındaki Karl'ın kamuoyu önünde biraz daha alçakgönüllü davranması gerektiğini söyledi. Hoeneß, "Sanırım son günlerde attığı gollerin yüzde 50'sinde benim payım var; birileri özel hayatı hakkında bir şey söyledikten sonra. Genç oyunculara biraz yol göstermek de görevimiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Karl, Sırbistan maçının tamamını yedek kulübesinde geçirdikten sonra milli takımda en azından Hollanda karşısında kısa bir süre oynadı. Klopp, bunun genç oyuncunun yeterince istekli olmamasından kesinlikle kaynaklanmadığını, yalnızca başka oyuncuları tercih ettiğini vurguladı .

Milli takım teknik direktörü, "O harika bir genç. Hepimiz bazı yönlerden birbirimizden biraz farklıyız. Çok ama çok iyi antrenman yaptı, takıma tamamen uyum sağladı. Bugün oynamadı çünkü pozisyonunda topa oldukça iyi vurabilen başka biri oynadı" dedi. FC Bayern Münihli oyuncu, Klopp'un planlarında elbette hâlâ önemli bir yer tutuyor.

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Ancak Karl'ın sağ kanattaki başlıca rakibi Brajan Gruda, Sırbistan karşısındaki ilk milli maçında öylesine güçlü oynadı ki Klopp onu Hollanda karşısında da sahaya sürdü. Gruda orada da etkileyiciydi: Hollanda'ya karşı 5-0 kazanılan maçta iki asist ve bir golle yine sahanın yıldızı oldu. Bu da yakın gelecekte Karl'ın işini hiç kolaylaştırmayacak. Merkezdeki yer ise zaten Florian Wirtz'e ayrılmış görünüyor.

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Kazanan: Jürgen Klopp'un yeni kanat ikilisi yalnızca hücumda etkilemedi

Karl, Bayern'deki belirgin form yükselişine rağmen Hollanda karşısında "yalnızca" sekiz dakika oynayabildi. Buna karşılık Almanya Milli Takımı yeni kanat ikilisini bulmuş olabilir.

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Çünkü Karl'ın aleyhine, Brajan Gruda hem Sırbistan hem Hollanda karşısında etkileyici bir performans ortaya koydu. RB Leipzig'in hücum oyuncusu, A milli takımdan çağrı geldiğinde nihayet sakat değildi ve müthiş bir başlangıç yaptı.

Sırbistan karşısındaki rüya gibi golü ve kusursuz performansının ardından Klopp, onu savunmak zorunda kalan rakip oyuncuya bile acımıştı . Hollanda karşısında bir gol ve iki müthiş asistlik performansından sonra aynı şey Jurrien Timber ve Ian Maatsen için de söylenebilir. Gruda, Wirtz'e ayağının dışıyla aşırtma bir pas ve Schlotterbeck'e tam isabetli bir serbest vuruş gönderdi; Timber ile Maatsen ise onu hiç durduramadı.

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Gruda kalıcı olarak sakatlıklardan uzak kalabilirse Uluslar Ligi'ndeki son grup maçları, Almanya Milli Takımı'nda büyük bir kariyerin başlangıcı olabilir. Kesin olan şu: Leipzigli oyuncu, gelecek mart ayındaki çeyrek finalde sağ kanadın ilk tercihi olmalı.

Derry Scherhant ise ekim başında Sırbistan ve Yunanistan karşısındaki performanslarıyla yeni Klopp döneminin büyük kazananlarından biri sayılıyordu . Bir zamanlar evi olan Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'ya karşı zaman zaman heyecan uyandıran oyunuyla bu konumunu bir kez daha, özellikle de güçlü biçimde pekiştirdi.

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24 yaşındaki oyuncu, takımını öne geçiren muhteşem bir gol ve son skoru getiren, önce direğe çarpan şutta yaptığı asistle farklı galibiyete katkıda bulundu. Hızlı çalımlarıyla tribünlerde tekrar tekrar beklenti dolu uğultular yükseltti. Kendisine en fazla "Regionalliga" düzeyinde bir kariyer yakıştıran eski eleştirmenlerine yanıldıklarını göstermenin "tatmin edici" olduğunu maçtan sonra söyledi.

Öte yandan Scherhant'ın arkasında oynayan sol bekler Nathaniel Brown ve Maximilian Mittelstädt ile doğrudan birlikte oynama konusunda hâlâ sorun yaşadığı da bir gerçek. Bu durum, özellikle Hollanda maçında Brown'ı defalarca gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu, çalışılarak geliştirilebilecek bir konu.

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Kuşku yok: Scherhant, SC Freiburg'da iyi performans göstermeyi sürdürür ve sakatlıklardan uzak kalırsa Klopp yönetiminde Uluslar Ligi çeyrek finalinde de önemli rol oynayacak.

Yeni kanat ikilisinin tanınmış rakipleri şimdilik beklemek zorunda: Karl gibi kendini göstermek için yalnızca dört dakika bulan ve küçük kaybedenlerden biri olan Said El Mala, Bacelona'dan Karim Adeyemi ve Brentford'dan Kevin Schade. Bunun bir nedeni de Klopp'un yalnızca Scherhant ile Gruda'nın hücum becerilerinden etkilenmemesi.

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Klopp, "İkisi de futbol oynayabiliyor, aman Tanrım" dedi ve anlamlı biçimde ekledi: "Ama bugün ne kadar çalıştıkları ve çalışmak zorunda kaldıkları inanılmaz. Sonuçta bir takımı takım yapan bu. Başkaları da futbol oynayabilir. Ama sonunda mesele, ortaya ne kadar tutku ve çaba koyduğunuz."

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Kazanan: Joshua Kimmich ve Aleks Pavlovic; Klopp, Nagelsmann'ın kritik hatasından ders çıkardı

Üstün futbol becerilerini bir kenara bırakırsak "tutku ve çaba", Aleksandar Pavlovic ile Joshua Kimmich'in sahadaki oyununu anlatmak için de oldukça uygun sözcükler.

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Birbirini iyi tanıyan Bayern ikilisi hem Sırbistan hem Hollanda karşısında etkileyiciydi. Klopp'un Julian Nagelsmann'ın en büyük hatalarından birini tekrarlayıp merkezdeki Bayern ikilisini yeniden ayırması ihtimal dışı görünüyor.

Pavlovic ve Kimmich, Münih ekibinde yıllar içinde çok iyi bir uyum geliştirdi. Birlikte oynarken daha da öngörülemez hâle geldiler; çünkü Pavlovic artık Hollanda maçındaki gibi topu ileri taşımayı daha sık üstlenebiliyor ve Sırbistan karşısındaki gibi, gole dönüşen net fırsatları ileriye attığı sert paslarla hazırlayabiliyor . Wirtz'in 2-0'lık golünden önce Kai Havertz'e verdiği pas olağanüstüydü.

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Klopp, maçtan sonra ARD'de Kimmich ile Pavlovic'in Hollandalıların oyun yaklaşımını kendi başlarına analiz edip "iyi uyarlamalar bulmalarını" da övdü . Nagelsmann'ın Kimmich'i sağ tarafa kaydırıp Pavlovic'i Felix Nmecha ile eşleştirdiği Dünya Kupası'nda, Almanya'nın orta saha merkezinde tam da denge ve uyum eksikti.

Bu hamlenin sonunda ikisi için de son derece olumsuz sonuçları oldu . Curaçao karşısındaki rahat açılış galibiyeti ve Nmecha açısından Fildişi Sahili'ne karşı oynanan ikinci grup maçı dışında, ikisi de yeteneklerine kıyasla berbat bir Dünya Kupası geçirdi.

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Sırbistan ve Hollanda karşısındaki performansların ardından Kimmich'ten vazgeçilebileceğine ilişkin bütün tartışmalar sona ermiş olmalı. Klopp zaten bu fikri saçmalık olarak nitelemişti . Nmecha ve Tom Bischof kaliteli alternatifler. Angelo Stiller, Anton Stach ve Mika Baur da belki bir gün yeniden kendilerini gösterme fırsatı bulabilir. Ancak Klopp'un orta saha omurgası, kasım ortasındaki bu günlerin ardından şimdilik belli.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Kazanan: Philipp Treu; Klopp'un büyük sorunu çözen kozu yine görevini yaptı

Bunun bir nedeni de Klopp'un, talihsiz seleflerinin aksine en büyük sorunu nihayet çözmüş olması. Sağ bekte Philipp Treu, çok kısa sürede alternatifsiz hâle geldi . Klopp, ilk kadro seçimi döneminde Freiburg oyuncusunu sürpriz biçimde çağırdığında bile şaşkın tepkilere şaşırmıştı.

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Klopp o dönemde, "Almanya'da sağ bekimiz olmadığını konuşuyoruz. Philipp Treu da kendi kendine 'Ha? Bunlar neden bahsediyor?' diye soruyor olmalı" demişti. Treu, Klopp'un bu görüşünü doğruladı ve şimdiye kadar çıktığı beş milli maçta sıradan Alman futbol taraftarını da kalıcı biçimde buna ikna etti.

Treu, Sırbistan ve Hollanda karşısında bir kez daha gösterdiği üzere hem savunmada hem hücumda son derece güvenilir ve çalışkan bir oyuncu. Klopp'un bütün oyuncularında mutlaka görmek istediği şeylere sahip: Sarsılmaz bir istek ve mücadele gücü. Treu, mümkün olduğunda rakibini daha topu kontrol ederken rahatsız ediyor ve ikili mücadelelere atak biçimde giriyor. Hücumda Gruda ile uyumu da zaman zaman şimdiden çok iyiydi. Kimi zaman Gruda'nın arkasından bindirerek oyuna genişlik kattı, kimi zaman da Gruda kanadı tuttuğunda içeri kaydı.

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Klopp bile muhtemelen Treu'yu dünya klasmanında bir oyuncu olarak nitelemez. Ancak tartışmasız güçlü yönleriyle şimdiden sağ taraftaki en iyi ve kendini en çok kanıtlamış çözüm. Uzun vadede son derece isabetli bir tercih olduğu da ortaya çıkabilir.

Klopp daha eylül ayında, "Belli anlarda, bir sonraki adımı atmamızı sağlayan insanlarla karşılaşmamız gerekir. Philipp için o kişi ben olabilirsem çok mutlu olurum" demişti. Belki de tam isabetle konuşmuştu.

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Kazanan: Jonathan Tah, FC Bayern'in aksine Klopp için vazgeçilmez

Sağ bekten farklı olarak Klopp'un stoperde bir tür kadro bolluğu var. Yukarıda belirtildiği gibi bunun şu anki en büyük mağduru Yann-Aurel Bisseck. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw ve hızı sayesinde savunmanın dışında da oynayabilen çok yönlü genç Jeltsch bu seçenekler arasında.

En azından geride kalan Sırbistan ve Almanya maçlarına bakıldığında Tah kendisini kazananlardan biri sayabilir. Schlotterbeck şaşırtıcı biçimde Sırbistan karşısında yedek kalırken yerine Thiaw oynadı; Klopp'a göre bunun nedeni Thiaw'ın hava toplarındaki gücüydü. Tah ise iki maçta da 90 dakika sahadaydı.

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Sırbistan karşısında 1-3'lük gol öncesindeki serbest vuruşa sebep olsa da Bayern'de son dönemde biraz zorlanan stoper , Klopp için hâlâ vazgeçilmez görünüyor. 30 yaşındaki oyuncunun, Min-jae Kim güçlü performanslarıyla baskı kurduğu için Bayern'deki ilk 11 yeri son dönemde tartışmasız değildi. Tah ise tekrar tekrar güvensiz ve ağır bir görüntü çiziyor, Kompany'nin sisteminde büyük önem taşıyan bire bir mücadelelerde çoğu zaman ancak faul yaparak rakibini durdurabiliyordu.

Sonuç olarak Tah, Bundesliga'da RB Leipzig ve BVB'ye karşı oynanan büyük maçların 90 dakikasını yedek kulübesinde geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında ise yalnızca Kim'in sakatlık şüphesiyle oyundan çıkması gerektiği için 45 dakika oynayabildi.

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Şu anda en iyi formunda olmamasına rağmen Klopp yönetiminde ilk 11 oyuncusu statüsünü koruyor. O formuna dönerse Nagelsmann döneminde olduğu gibi Schlotterbeck ile birlikte savunmanın merkezindeki asıl ikiliyi oluşturmaları beklenir. En azından milli takım teknik direktörünün güvenine sahip olduğu kesin. Kadroda yer aldığı dört karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

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