Buna göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, "o zamana kadar olağanüstü bir şey yaşanmazsa" Werder Bremen'in golcüsünü perşembe günü Sırbistan ve Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna çağıracak.

Hansi Flick döneminde yaklaşık dört yıl önce Almanya formasıyla ilk maçına çıkan Füllkrug, 24 millî maçta 14 gol attı. Ancak son kez 2025 yazında Uluslar Ligi finallerinde forma giydi. Kadroya ise en son o yılın eylül ayında çağrıldı.

Füllkrug için 2024'te Borussia Dortmund'dan West Ham United'a transferinin ardından ve sonrasında Milan'da kiralık oynadığı dönemde işler sahada hiç iyi gitmedi. Ancak yazın Werder Bremen'e döndüğünden beri yeniden formunu buldu ve çıktığı 10 resmî maçta tam 12 gol attı. Böylece Avrupa'nın en büyük beş liginde en çok gol atan Alman oyuncu oldu.

Bu nedenle son dönemde 33 yaşındaki oyuncunun millî takıma dönmesini isteyenlerin sayısı arttı. Kuzey Amerika'daki başarısız Dünya Kupası'nın ardından takımda değişim süreci başlatan Klopp, Füllkrug konusunda şimdiye kadar açık konuşmadı. Ancak birkaç hafta önce şunu vurguladı: "Niclas Füllkrug 33 yaşında. Bu benim suçum değil!"

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Füllkrug'a, üstün performansı nedeniyle millî takıma çağrılma ihtimali defalarca soruldu. Ancak bu konuda temkinli konuştu ve bir noktada konunun artık gündemden düşmesini de istedi: "Ülkemin bana ihtiyacı varsa ülkem için orada olurum, her zaman. 43 yaşında olsam ve ceza sahasında duracak birine ihtiyaç duyulsa da. O zaman da gelirim ama bunun için yalvarmam."

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Almanya Millî Takımı: Füllkrug ve Ebnoutalib'e evet, Brunner'e hayır

Santrfor pozisyonu, Almanya Millî Takımı'nın sorunlu bölgelerinden biri olarak görülüyor. Bu mevkide kâğıt üzerinde ilk tercih Kai Havertz, ancak kendisi asıl mevkisi santrfor olan bir oyuncu değil. Sky'a göre, birkaç hafta önce Klopp yönetiminde ilk millî maçına çıkan ve şu sıralar Eintracht Frankfurt hücumunda da iyi performans sergileyen Younes Ebnoutalib'in kadroya çağrılma şansı yüksek.

Buna karşılık, AS Monaco forması giyen genç millî oyuncu Paris Brunner'in biraz daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor. 20 yaşındaki oyuncunun kadroya çağrılması "yoğun biçimde tartışıldı". Ancak Borussia Dortmund'un eski gözde genç oyuncusunun bu sezon şimdiye kadarki 11 maçta sekiz gol atması, kadroya girmesi için henüz yeterli olmadı.

Almanya, 13 Kasım'da Sırbistan'la, üç gün sonra da Hollanda'yla karşılaşacak. Klopp, yılın son iki millî maçı için kadrosunu perşembe günü saat 11.30'da açıklayacak.