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Almanya Milli Takımı, iki maçta aldığı iki ikna edici galibiyetle Uluslar Ligi grubunu Hollanda'nın önünde lider bitirdi. Klopp'un ikinci milli takım kampının kazananları ve (küçük) kaybedenleri.

Jürgen Klopp, pazartesi akşamı yüzünden eksik olmayan gülümsemesini gizlemeye çalışmadı bile. Neden gizlesindi ki? Takımı, Berlin Olimpiyat Stadı'nda komşu ülkeden ezeli rakibini 5-0'la dağıtmıştı .

Yeni milli takım teknik direktörünün dönemi bu başarıyla devam ederse bu maç, Alman futbolunun yeniden heyecan veren bir milli takıma kavuştuğu an olarak DFB tarihine geçebilir.

Klopp, pazartesi günü ARD'ye yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörü olarak ilk oyuncu davet döneminde 44 kişilik dev kadrosuna daha o zaman "ilk görüşte âşık olduğunu" söyledi. Şimdi ise Sırbistan ve Hollanda maçlarını ikna edici biçimde kazanan "çok özel bir gruptan" söz ediyordu. Takımında "harika futbolcular, müthiş karakterler" vardı: "Çocuklar hâlâ kendilerini de şaşırtıyor."

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Klopp, "Herkes evine gülümseyerek gidiyor" diye ekledi. Ancak bu, her milli oyuncu için geçerli olmayabilir. Çünkü ikinci milli takım kampının pek çok net kazananı olsa da bazı oyuncular kulüplerine en azından küçük kayıplar yaşayarak dönüyor.

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Kaybeden: Felix Nmecha'nın şimdilik sevinecek bir nedeni yok

Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu hakkında son günlerde en çok konuşulan konu, milli aradan önceki hafta sonunda SV Elversberg'e karşı oynanan Bundesliga maçında attığı iki golün ardından bir kez daha yaptığı son derece tartışmalı gol sevinci hareketiydi.

Bunun üzerine BVB Taraftar ve Destek Departmanı , Hans-Joachim Watzke aracılığıyla sarı-siyahlılar ve DFB, kimisi daha açık kimisi daha örtülü biçimde, Nmecha'nın desteklediği "The King’s Return" kampanyası ile "Ballers in God" adlı evanjelik ağla arasına net bir mesafe koymasını istedi. Bu ağ, kürtajı "Şeytan'ın planı" olarak yaftalamakla suçlanıyor; ayrıca homofobik ve queer karşıtı olarak görülüyor.

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Nmecha sonunda bu talebe uydu ve kendi açıklamasını yayımlayarak hareketiyle ne kendisini ne de herhangi bir kuruluşu ön plana çıkarmak istediğini bir kez daha netleştirdi. Ayrıca Borussia Dortmund'a ve DFB'ye, bundan sonra tartışmalı gol sevincini tamamen bırakacağına ve inancını başka bir biçimde ifade edeceğine söz verdiği belirtiliyor.

Bütün bunların Jürgen Klopp'un Nmecha'yı Sırbistan ve Hollanda maçlarında yedek bırakıp ona yalnızca dokuz dakikalık kısa bir süre verme kararını etkileyip etkilemediği tamamen spekülasyon; üstelik pek olası da görünmüyor. Ancak Nmecha, milli arada Alman futbolseverler nezdindeki itibarının önemli bir bölümünü kaybetmiş, bunun ötesinde milli takımdaki ilk 11 yerini de yitirmiş olabilir.

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Hakkını teslim etmek gerekirse bunun nedeni kendisinden çok, yukarıda belirtildiği gibi cuma akşamı Sırbistan karşısında yalnızca dokuz dakika sahada kaldı, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Florian Wirtz'den oluşan orta saha üçlüsünün fırtına gibi oynamasıydı. Üçü de iki maçta etkileyici performans sergiledi (aşağıda daha fazlası var) ve bu nedenle Klopp'un öncelik sıralamasında şimdilik Nmecha'nın önünde olmaları muhtemel. Aynı durum, önceki kampta harika oynayan ve Sırbistan ile Hollanda maçlarında teknik direktörden toplamda yarım saati biraz aşkın süre alan Tom Bischof için de geçerli görünüyor.

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Kaybeden: Yann Aurel Bisseck, Klopp yönetiminde gözden düştü

Inter Mailand'ın stoperi, eylül sonunda Yunanistan'a karşı alınan 0-1'lik yenilgide kötü performans gösteren Almanya takımının az sayıdaki umut ışığından biriydi . Bu nedenle, ayrıca Borussia Dortmund'dan güçlü rakibi Waldemar Anton'un sakatlık yüzünden yokluğunda, Sırbistan ve Hollanda maçlarında ilk 11'de oynama şansının yüksek olduğu düşünülüyordu.

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Ancak Klopp şimdilik başka oyunculara güveniyor gibi görünüyor. Sırbistan karşısında, iki maçta da iyi oynayan Jonathan Tah'ın (aşağıda daha fazlası var) yanında savunmanın merkezinde Malick Thiaw başladı. Thiaw, Doğu Avrupalılara karşı ilk maçta ve Yunanistan'la 0-0 berabere kalınan karşılaşmada olduğu gibi yine oldukça iyi iş çıkardı. Milli takım teknik direktörü, Newcastle United oyuncusunun özellikle dikine oyun kurma becerisini ve uzun toplarla oynayan, fiziksel açıdan güçlü Sırplara karşı avantaj sağlayan 1,94 metrelik boyunu önemsiyor.

Bisseck'in teoride oynayabileceği dörtlü savunmanın sağ tarafındaki yer de dolu görünüyor. Klopp'un buradaki açık tercihi SC Freiburg'dan Philipp Treu. Ayrıca teknik direktör, son haftalarda Stuttgartlı Finn Jeltsch'ten sürekli övgüyle söz etti. Hollanda karşısında sonunda Almanya Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkan Jeltsch de Bisseck gibi dörtlü savunmanın hem sağında hem merkezinde oynayabiliyor.

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Müthiş bir Almanya Milli Takımı ilk maçının kaybedeni: Lennart Karl

Felix Nmecha gibi Lennart Karl da son haftalarda harika çalımlarından, güzel gollerinden ve genel olarak kendi sportif performansından çok, pek etkileyemeyeceği saha dışı gelişmelerle gündeme geldi. Oysa milli aradan önceki maçlarda performansı belirgin biçimde yükselmişti.

Bayern'in önde gelen ismi Uli Hoeneß, kasım başında BR'ye verdiği kapsamlı röportajda, henüz 18 yaşındaki Karl'ın kamuoyu önünde biraz daha mütevazı davranması gerektiği görüşünü dile getirdi . Hoeneß, "Sanırım son günlerde attığı gollerin yüzde 50'sinde benim payım var; birileri özel hayatı hakkında bir şey söyledikten sonra. Genç oyunculara biraz yol göstermek de bizim görevimiz" dedi.

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Karl, Sırbistan maçının tamamını yedek kulübesinde geçirdikten sonra Hollanda karşısında en azından kısa bir süre oynadı. Klopp bunun, genç oyuncunun oynama isteğinin eksikliğinden kesinlikle kaynaklanmadığını, yalnızca başka oyuncuları tercih ettiğini vurguladı .

Milli takım teknik direktörü, "O harika bir genç. Hepimiz bazı yönlerden birbirimizden biraz farklıyız. Çok ama çok iyi antrenman yaptı, takıma tamamen uyum sağladı ve bugün oynamadı çünkü o mevkide topa oldukça iyi vurabilen başka biri oynadı" dedi. FC Bayern München oyuncusu, planlarında elbette hâlâ belirleyici bir rol oynuyordu.

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Ancak Karl'ın sağ kanattaki başlıca rakibi Brajan Gruda, Sırbistan'a karşı çıktığı ilk maçta öylesine iyi oynadı ki Klopp onu Hollanda karşısında da sahaya sürdü. Gruda orada da etkileyiciydi: Hollanda'ya karşı alınan 5-0'lık galibiyette iki asist ve bir golle yine maçın öne çıkan ismiydi. Bu da yakın gelecekte Karl'ın işini pek kolaylaştırmayacak. Merkezdeki yer ise zaten Florian Wirtz'e ayrılmış görünüyor.

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Kazanan: Jürgen Klopp'un yeni kanat ikilisi yalnızca hücumda etkilemiyor

Dolayısıyla Karl, Bayern'de yükselen formuna rağmen Hollanda karşısında "yalnızca" sekiz dakika oynayabildi. Almanya Milli Takımı ise yeni kanat ikilisini bulmuş olabilir.

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Çünkü Karl'ın açısından olumsuz olan şu ki Brajan Gruda, Sırbistan ve Hollanda maçlarının ikisinde de göz kamaştırdı. RB Leipzig'in hücum oyuncusu, A milli takımın çağrısı geldiğinde nihayet sakat değildi ve müthiş bir başlangıç yaptı.

Sırbistan karşısındaki rüya gibi golü ve kusursuz performansının ardından Klopp rakibine acıdığını bile söylemişti . Hollanda karşısında attığı bir gol ve yaptığı iki müthiş asistin (Wirtz'e ayağının dışıyla kaldırdığı pas ve Schlotterbeck'e gönderdiği nokta atışı serbest vuruş) ardından aynı şey, Gruda'yı bir türlü durduramayan Jurrien Timber ve Ian Maatsen için de geçerli olabilir.

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Gruda kalıcı olarak sakatlıklardan uzak durabilirse Uluslar Ligi'ndeki son grup maçları, Almanya Milli Takımı'nda büyük bir kariyerin başlangıcı olabilir. Kesin olan şu: Leipzigli oyuncu, gelecek mart ayındaki çeyrek finalde sağ kanadın ilk tercihi olacak gibi görünüyor.

Derry Scherhant, ekim başındaki Sırbistan ve Yunanistan maçlarından sonra bile yeni Klopp döneminin büyük kazananlarından biri sayılıyordu. Bir dönem kendi sahası olan Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'ya karşı zaman zaman büyüleyici bir oyun sergileyerek bu konumunu daha da güçlendirdi.

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24 yaşındaki oyuncu, farklı galibiyete takımını öne geçiren harika bir gol ve son skoru getiren, direkten dönen şuta yaptığı asistle katkı verdi. Hızlı çalımlarıyla tribünlerde tekrar tekrar heyecanlı bir uğultu yarattı. Scherhant, kendisine en fazla bir "Regionalliga" kariyeri yakıştıran eski eleştirmenlerine yanıldıklarını göstermenin bir "tatmin" olduğunu maçın ardından söyledi.

Ancak Scherhant'ın, arkasında görev yapan sol bekler Nathaniel Brown ve Maximilian Mittelstädt ile doğrudan birlikte oynarken hâlâ sorun yaşadığı da bir gerçek. Bu durum, özellikle Hollanda maçında Brown'ı defalarca gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğrattı. Yine de bu, antrenmanla geliştirilebilecek bir konu.

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Kuşku yok: Scherhant, SC Freiburg'da iyi performans göstermeyi sürdürür ve sakatlıklardan uzak kalırsa Klopp yönetiminde Uluslar Ligi çeyrek finalinde de önemli bir rol oynayacak.

Yeni kanat ikilisinin tanınmış rakipleri şimdilik sıranın kendilerine gelmesini beklemek zorunda. Bunlar arasında Karl gibi yalnızca dört dakika kendini gösterebilen ve küçük kaybedenlerden biri olan Said El Mala, Bacelona'dan Karim Adeyemi ve Brentford'dan Kevin Schade var. Üstelik Klopp'u etkileyen yalnızca Scherhant ve Gruda'nın hücum becerileri değildi.

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Klopp, "İkisi de top oynayabiliyor, hem de nasıl" dedikten sonra anlamlı bir ekleme yaptı: "Ama bugün ne kadar çalıştıkları ve çalışmak zorunda kaldıkları inanılmaz. Sonuçta takımı takım yapan da bu. Başkaları da top oynayabilir. Ama sonunda mesele, ortaya ne kadar tutku ve çaba koyduğun."

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Kazanan: Joshua Kimmich ve Aleks Pavlovic; Klopp, Nagelsmann'ın kritik hatasından ders çıkardı

Üstün futbol becerilerini bir kenara bırakırsak "tutku ve çaba", Aleksandar Pavlovic ile Joshua Kimmich'in sahada yaptıklarını anlatmak için de oldukça uygun sözcükler.

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Birbirini iyi tanıyan Bayern ikilisi, hem Sırbistan hem Hollanda karşısında etkileyiciydi. Klopp'un Julian Nagelsmann'ın en büyük hatalarından birini tekrarlayıp merkezdeki Bayern birlikteliğini yeniden bozması ihtimal dışı görünüyor.

Pavlovic ve Kimmich, Münih ekibinde yıllar içinde son derece iyi bir uyum geliştirdi. Birlikte oynarken daha da öngörülemez hâle geldiler; çünkü Pavlovic artık Hollanda karşısında olduğu gibi topu ileriye daha sık taşıyabiliyor ve Sırbistan maçındaki gibi ileriye attığı keskin paslarla gole dönüşen net fırsatlar hazırlayabiliyor . Wirtz'in 2-0'lık golünden önce Kai Havertz'e verdiği pas üst düzeydi.

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Klopp, maçtan sonra ARD'de Kimmich ile Pavlovic'in Hollanda'nın yaklaşımını kendi başlarına analiz edip "iyi uyarlamalar bulmalarını" da övdü . Nagelsmann'ın Kimmich'i sağ tarafa çekip Pavlovic'i Felix Nmecha ile eşleştirdiği Dünya Kupası'nda Almanya orta sahasının merkezinde özellikle denge ve uyum sağlama becerisi eksikti.

Bu hamlenin sonunda ikisi üzerinde de son derece olumsuz etkileri oldu . Curaçao'ya karşı rahat kazanılan açılış maçı ve Nmecha açısından Fildişi Sahili'ne karşı oynanan ikinci grup maçı dışında, ikisi de yetenekleriyle kıyaslandığında Dünya Kupası'nda son derece kötü oynadı.

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Sırbistan ve Hollanda karşısındaki performansların ardından Kimmich'ten vazgeçilip geçilemeyeceğine ilişkin bütün tartışmalar sona ermiş olmalı. Klopp zaten bu fikri saçmalık olarak nitelendirmişti . Nmecha ve Tom Bischof yüksek kaliteli alternatifler. Angelo Stiller, Anton Stach ve Mika Baur da belki bir gün kendilerini yeniden gösterebilir. Ancak kasım ortasındaki bu günlerden itibaren Klopp'un orta saha omurgası şimdilik belli.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Kazanan: Philipp Treu; Klopp'un sorunlu bölgedeki kozu yine görevini yaptı

Bunun bir nedeni de Klopp'un, talihsiz seleflerinin aksine takımın en büyük sorunlu bölgesine sonunda çözüm bulmuş olması. Sağ bekte Philipp Treu, çok kısa sürede alternatifsiz hâle geldi . Klopp, Freiburg oyuncusunu ilk aday belirleme döneminde sürpriz bir tercihle kadroya aldığında, 59 yaşındaki teknik direktör insanların şaşırmasına hayret etmişti.

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Klopp o dönemde, "Almanya'da sağ bekimiz olmadığını konuşuyoruz. Philipp Treu da 'Ne? Bunlar neden bahsediyor?' diye düşünüyor olmalı" demişti. Treu, şimdiye kadar çıktığı beş milli maçta Klopp'un bu görüşünü doğruladı ve sıradan Alman futbolseverleri de kalıcı biçimde ikna etti.

Treu, Sırbistan ve Hollanda karşısında bir kez daha gösterdiği gibi, hem savunmada hem hücumda son derece güvenilir ve çalışkan bir oyuncu. Klopp'un bütün oyuncularında mutlaka görmek istediği şeylere sahip: Sarsılmaz bir istek ve mücadele azmi. Treu ideal koşullarda rakibini daha topu alırken rahatsız ediyor ve ikili mücadelelere atak biçimde giriyor. Hücumda Gruda ile uyumu zaman zaman şimdiden çok iyiydi. Kimi zaman Gruda'nın arkasından bindirerek oyuna genişlik kattı, kimi zaman da Gruda kanatta kaldığında içeri yaklaştı.

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Muhtemelen Klopp bile Treu'ya dünya klasında bir oyuncu demez. Ancak tartışmasız güçlü yönleriyle şimdiden sağ taraftaki en iyi ve kendini en çok kanıtlamış çözüm. Uzun vadede son derece isabetli bir tercih olduğu ortaya çıkabilir.

Klopp, eylül ayında "Belli anlarda, bir sonraki adımı atmamızı sağlayan insanlarla karşılaşmak zorundaydık. Philipp için o kişi ben olabilirsem çok sevinirim" demişti. Belki de tam olarak doğru noktaya değinmişti.

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Kazanan: Jonathan Tah, FC Bayern'in aksine Klopp için vazgeçilmez

Sağ tarafın aksine Klopp'un stoperde lüks denebilecek bir tercih bolluğu bile var. Yukarıda belirtildiği gibi bunun şu anki en büyük mağduru Yann-Aurel Bisseck. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw ve hızı sayesinde kenarda da oynayabilen çok yönlü genç oyuncu Jeltsch.

En azından geride kalan Sırbistan ve Almanya maçlarına bakıldığında Tah kendisini kazananlardan biri sayabilir. Schlotterbeck sürpriz biçimde Sırbistan karşısında yedek kalırken yerine Thiaw oynadı; Klopp'a göre bunun nedeni Thiaw'ın hava toplarındaki üstünlüğüydü. Tah ise iki maçın da 90 dakikasının tamamında sahadaydı.

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Sırbistan karşısında 1-3'ten önceki serbest vuruşa neden olsa da son dönemde Bayern'de biraz zorlanan stoper , Klopp için hâlâ vazgeçilmez görünüyor. 30 yaşındaki oyuncunun rekor şampiyondaki yeri son dönemde tartışılmaz değildi; çünkü Min-jae Kim güçlü performanslarıyla baskı kurarken Tah zaman zaman güvensiz ve ağır görüntü veriyordu. Kompany'nin sisteminde çok önemli olan bire bir mücadelelerde de sık sık ancak faul yaparak rakibini durdurabiliyordu.

Sonuç olarak Tah, Bundesliga'da RB Leipzig ve BVB'ye karşı oynanan büyük maçlarda 90 dakika yedek kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında 45 dakika oynayabilmesinin tek nedeni ise Kim'in bir sorunu olduğu için oyundan çıkmak zorunda kalmasıydı.

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Şu anda en iyi formunda olmasa da Klopp yönetiminde ilk 11 oyuncusu statüsünü koruyor. Formunun zirvesine dönerse Nagelsmann döneminde olduğu gibi Schlotterbeck ile birlikte asıl stoper ikilisini oluşturmaları muhtemel. En azından milli takım teknik direktörünün güvenine sahip olduğu kesin. Tah, kadroda yer aldığı dört karşılaşmanın tamamında 90 dakika oynadı.

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