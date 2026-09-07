Son grup maçında Başantrenör Olaf Lange'ın ekibi, Berlin'de güçlü bir performansın ardından 83-58 (49-32) kazandı, ödülü ise favori İspanya'nın arkasında A Grubu'nda ikincilik oldu. Çeyrek final elemeleri için oynanacak klasman turunda rakip daha salı günü B Grubu üçüncüsü Güney Kore olacak.

Grup finali öncesinde tablo heyecan vericiydi, çünkü iki maç sonunda dört takımın da bir galibiyet, bir mağlubiyetle üçer puanı vardı. Alman milli takımı için hâlâ birinciliğe yükselme ihtimali vardı, ama dördüncü sırada kalması da mümkündü. İspanya'nın akşam oynanan paralel maçta Japonya'yı yenmesiyle (79-59) grup liderliği şansı kalmadı, ancak öte yandan dördüncülükle elenme ihtimali de ortadan kalktı.

İspanyollara karşı alınan ağır açılış yenilgisinin (53-83) ve Japonya karşısındaki telafinin (74-58) ardından amaç, tabloyu mümkün olduğunca üst sırada bitirmekti ve bunun için turnuvadaki ikinci galibiyet şarttı. Japonya maçının en skorer ismi Frieda Bühner, MagentaTV'ye "Baştan itibaren agresif olan taraf biz olmalıyız" dedi. Kaptan Marie Gülich de aynı görüşteydi, çünkü Mali'nin "çok fiziksel, çok atletik" oynayacağını söyledi.

Dünya şampiyonu takımın kaptanı Dennis Schröder'in kenarda özel taraftar olarak izlediği maçta başlangıç iyi oldu. Savunma, Atlanta Dream forması giyen Sika Kone önderliğindeki Mali'yi iyi kontrol etti, Leonie Fiebich ilk üçlüğü erken buldu ve Alman ekibi 6. dakikada 15-7 öne fırladı. Ancak ardından çok fazla hatayla bir duraklama dönemi geldi. Böylece, Japonya karşısında enfeksiyon nedeniyle devre arasında kenara gelen Alexis Peterson, dönüşünde art arda iki top kaybı yaptı.

Turnuvada şimdiye kadar beklenen seviyeye çıkamayan Luisa Geiselsöder en iyi performansını sergiledi ve ilk yarıda kusursuz şut attı. Bühner de parladı, üst üste ikinci üçlüğüyle farkı ilk kez çift hanelere çıkardı (40-29/16. dk). Artık neredeyse her şey işliyordu; dış atışlarda Alexandra Wilke ve Gülich de isabet buldu, ardından yine takımın en skorer ismi Bühner sahne aldı (21 sayı). Devreye gidilirken fark belirgindi. Schröder, devre arasında "Her maçta daha iyi olmak istersiniz ve onlar da bunu yapıyor" derken, tamamen dolu salondaki "müthiş atmosferi" de övdü (12.550 seyirci).

Mali ile 2007'de Saarlouis'te oynanan milli maçın ardından ikinci kez karşı karşıya gelen Alman takımı, soyunma odasından döndükten sonra da sarsılmadı. İkinci maç gününde sürpriz şekilde İspanya'yı yenmiş olan (82-73) Afrikalılar, Lange'ın ekibinin yüksek enerjisine karşılık veremedi. Geiselsöder bir üçlük daha isabet ettirerek erken bir kopuş sağladı (56-37/25. dk). Mali elendi, Japonya ise (ikisinin de 4 puanı vardı) ikili averajda üstün geldi.

DBB ekibi, playoff turunda Güney Kore'yi yenerse çeyrek finalde Belçika ile karşılaşacak. 2023 ve 2025'in Avrupa şampiyonu, C Grubu'nu yenilgisiz kazandı.