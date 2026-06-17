Almanya maçı öncesinde... Fildişi Sahili'nin yıldız oyuncusu yolsuzluk davası kapsamında sorguya alındı

Fransız yetkililer ve Profesyonel Futbol Birliği, bugün Çarşamba günü, Fildişi Sahili'li forvet Eli Wahi'nin şüpheli bir spor yolsuzluğu davası kapsamında soruşturmaya tabi tutulduğunu açıkladı.

"Reuters" ajansına göre, soruşturma, geçen ay Fransa Birinci Lig'de oynanan bir maçta Nice oyuncusunun gördüğü sarı kartla ilgili olağandışı bahis kalıplarının tespit edilmesinin ardından başlatıldı.

Marsilya Savcılığı sözcüsü "Reuters"e yaptığı açıklamada, Fransız liginde oynayan 23 yaşındaki bir futbolcunun, dolandırıcılık, spor yolsuzluğu ve kara para aklama şüphesiyle ilgili soruşturma kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alındığını söyledi.

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Profesyonel Futbolcular Birliği ise, bahis izleme ortaklarının 17 Mayıs'ta Fransa Ligi'nin son haftasında Nice'in Metz ile oynadığı maçta Wahhi'nin sarı kart görmesi üzerine olağandışı miktarda uluslararası bahis tespit etmesinin ardından yetkililere bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Profesyonel Futbolcular Birliği, herhangi bir disiplin işlemi başlatmadığını ve başka bir yorumda bulunmayacağını da ekledi.

Öte yandan, "The Athletic" gazetesi Çarşamba günü, Wahi'nin 29 Mayıs'ta Fransız polisi tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Bu olay, Fildişi Sahili'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Ekvador'u 1-0 mağlup etmesinden önce gerçekleşti; Wahi bu maçta Nice formasıyla sahaya çıkmıştı.

Fildişi Sahili, şu anda Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı maça hazırlanıyor.