Almanya Bundesliga müsabakaları kapsamında Hoffenheim'ın 2-1 kazanmasıyla sonuçlanan Schalke-Hoffenheim karşılaşmasında, ikinci yarıda korkutucu anlar yaşandı. Kaleci Loris Karius, takım arkadaşı Robin Gosens ile sert bir çarpışmanın ardından kafasına ağır bir darbe aldı. Bu durum maçın birkaç dakika durmasına yol açarken, oyuncular ve taraftarlar arasında endişe hâkimdi.

Almanya'nın "Bild" gazetesi, 47. dakikada yaşanan olaya dikkat çekti. Fisnik Asllani'nin 14 metre mesafeden sert bir şut çekmesinin ardından Karius topa hâkim olamadı; Gosens topu uzaklaştırmak için müdahale etti, ancak kaleci de aynı anda ileri atıldı ve takım arkadaşının uzanmış bacağı kafasına çarptı. Böylece Karius, darbenin etkisiyle yere yığıldı.

Karius birkaç dakika boyunca sahada yerde kaldı; sağlık ekibi gerekli ilk müdahaleyi yapmak için araya girdi. Bu sırada stadın her yanına sessizlik çöktü ve taraftarlar tezahürata ara verdi. Schalke'nin yedek kalecisi Kevin Müller ise, asıl kalecinin maça devam edememe ihtimaline karşılık sahaya girmek için hazırlanmaya başladı.

Karius burnundan yaralandı, ancak sonunda sahayı kendi ayaklarıyla terk etmeyi başardı ve yerine Müller girdi. Bu olay, Gosens'in de bir sakatlık yaşadığını ortaya çıkardı; kaleciyle çarpışma sırasında dizi burkulan Gosens, dizine kalın bir bandaj sarılmış şekilde topallayarak sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Vitaly Janelt girdi.

Karius'un gecesinde yaşanan tek zorlu an sakatlık değildi; kaleci, ilk yarıda da etkili hatalar yaptı. 10. dakikada El-Fevzi'den gelen basit bir geri pasa yanlış müdahale ederek Hoffenheim'ın açılış golüne sebep oldu. Top Asllani'ye ulaştı, ayağından seken top kaleciyi geçerek ağlara gitti.

Hoffenheim, 26. dakikada üstünlüğünü artırdı. Lemperle, Korukay'ın savunma takibindeki boşluğu değerlendirerek Asllani ile top alışverişi yaptı ve ardından on metre mesafeden topu ağlara gönderdi. Ev sahibi takım ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının başında yaşadığı şoka rağmen Schalke pes etmeyi reddetti ve maça dönme çabalarını sürdürdü. Junior Adamu 81. dakikada farkı bire indirmeyi başardı, ancak takımın gayretleri beraberlik golüyle sonuçlanmadı ve karşılaşma Hoffenheim'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.