Avrupa Şampiyonası Eleme

Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda?

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Almanya, EURO 2020 Elemeleri C Grubu son maçında Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor.

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Kuzey İrlanda, Commerzbank Arena'da karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetecek.

18 puanla grubun son haftasına lider olarak giren Panzerler, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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Yedinci maçında Hollanda ile 0-0 berabere kalan Kuzey İrlanda ise umutlarını yitirdiği C Grubu'nda 13 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Almanya, deplasmanda 2-0 kazandı.

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19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak karşılaşmayı S Sport 2 naklen yayınlayacak.

Muhtemel 11'ler

Almanya: Ter Stegen, Klostermann, Tah, Ginter, Hector, Emre Can, Kimmich, İlkay Gündoğan, Brandt, Gnabry, Werner

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Dallas, Cathcart, Jonny Evans, Lewis, Corry Evans, Davis, Whyte, McNair, Saville, Magennis

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