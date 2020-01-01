Almanya Kupası'nda zafer Bayern Münih'in

Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen'i mağlup ederek 20. kez kupanın sahibi oldu.

Kupası'nın finalinde ’i 4-2 yenen , 20. kez kupayı kazandı.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih 16. dakikada David Alaba ve 24. dakikada Serge Gnabry’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İki takımın da gol pozisyonları bulduğu ikinci yarıda Bayern Münih, 59. dakikada Robert Lewansdowski’nin topu filelere göndermesiyle 3-0 üstünlük kurdu.

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Bayer Leverkusen'in 64. dakikada Sven Bender’in golüyle durumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern Münih, 89. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve 4-1 öne geçti.

Bayer Leverkusen 90+5. dakikada bir penaltı kazandı. Kai Havertz’in penaltı atışını gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Böylelikle Bayern Münih 20. kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.

Ligde de şampiyon olan Bayern Münih geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunu da iki kupayla kapattı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'e verdi.