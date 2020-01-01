Almanya Kupası'nda (DFB Pokal) son durum
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Almanya Kupası maçlarının durumu da merakla bekleniyor.
Bilindiği üzere Bundesliga yönetimi, geçtiğimiz günlerde liglerin 16 Mayıs'ta kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanacak maçlarla devam edeceğini duyurmuştu.
Almanya Kupası devam edecek mi?
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 11 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, daha önce Kovid-19 salgını sebebiyle askıya alınan Almanya Kupası, 3. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi karşılaşmalarına devam edilmesinin kararlaştırılığı, fikstürün de belirlendiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, Almanya Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının 9-10 Haziran'da, finalin 4 Temmuz'da oynanması öngörülüyor.
Almanya Kupası'nda son durum
Almanya Kupası yarı finalinde Bayern Münih-Eintracht Frankfurt ve Saarbrücken-Bayer Leverkusen karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Almanya Kupası'nı en çok hangi takım kazandı?
Almanya Kupası'nı en çok kazanan takım, 19 şampiyonlukla Bayern Münih. Bayern Münih'in en yakın takipçileri ise Werder Bremen (6), Schalke (5) ve Eintracht Frankfurt (5).