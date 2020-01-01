Almanya Kupası finali: Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bundesliga şampiyonu Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

Kupası finalinde ile karşı karşıya geliyor.

4 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak ve D-Smart platformu üzerinden yayın yapan Spor SMART kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.

İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Bayer Leverkusen 2-1 kazanmıştı. İkinci maçı kazanan taraf ise 4-2'lik skorla Bayern Münih olmuştu.

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Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nı tarihinde bir kez kazanmıştı (1992-93).

Kupa tarihinin en çok zafere ulaşan takımı olan Bayern Münih ise 20. kez kupayı kazanmaya çalışacak.