Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihlerinde en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu.

Euro 2020 F Grubu mücadelesinde Almanya, Portekiz’i 4-2 mağlup etti. Takımının ilk golünü kaydeden Ronaldo, bir rekoru daha egale etmeyi başardı.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 19. golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose’nin rekoruna ortak oldu ve adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Ronaldo, Klose’nin rekoruna nasıl ortak oldu?

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Almanya’nın Gosens’le bulduğu gol iptal edilmişti. 15. dakikaya geldiğimizde ise Portekiz, yakaladığı hızlı hücum fırsatını Cristiano Ronaldo ile değerlendirmeyi başararak öne geçmişti.

19 - Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 19’uncu golünü Almanya’ya atan Cristiano Ronaldo, bu iki turnuva tarihinde en fazla gole sahip olan Miroslav Klose’yi yakaladı. İnanılmaz. #EURO2020 pic.twitter.com/yVNF9whBNi — OptaCan (@OptaCan) June 19, 2021

Ronaldo’nun Portekiz’de attığı goller

Portekizli efsane, milli takım formasıyla ilk büyük turnuva golünü ülkesinin ev sahipliği yaptığı Euro 2004’te Yunanistan karşısında kaydetmişti. Ayrıca Ronaldo, bu turnuvada Hollanda ağlarına da bir gol bırakmıştı.

2006 Dünya Kupası’nda İran maçında 1 gol kaydeden Ronaldo, Euro 2008’de de Çek Cumhuriyeti karşısında fileleri sarsmıştı.

2010 Dünya Kupası’nda da fileleri 1 kez sarsan Portekizli yıldız; Euro 2012’de ise Hollanda ve Çek Cumhuriyeti filelerine toplamda 3 gol bırakmıştı.

2014 Dünya Kupası’nda oynanan Gana maçında topu ağlarla buluşturan Ronaldo, zaferle taçlanan Euro 2016’da ise 3 gol kaydetmişti.

2018 Dünya Kupası’nda ise Ronaldo, İspanya karşısında hat-trick kaydetmiş ve Fas ağlarına da bir gol bırakmıştı.

36 yaşındaki yıldız, Euro 2020’de Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 mağlup ettiği maçta da 2 gol kaydetmişti.

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