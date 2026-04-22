Almanya için büyük darbe: 59 kez milli olan oyuncu, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak

Serge Gnabry, 2026 Dünya Kupası'na kesinlikle katılamayacak. Bayern Münih'in forveti, bu haberi sosyal medya üzerinden bizzat doğruladı.

19 Nisan'da Bayern'in VfB Stuttgart ile oynayacağı şampiyonluk maçı öncesinde, Gnabry antrenman sırasında kasık bölgesinden sakatlandı.

Bayern, sezonun geri kalanını hemen iptal etti, ancak 30 yaşındaki forvetin Dünya Kupası'na yetişebileceğine dair umutlar vardı. Ancak şimdi durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Gnabry, Instagram'da "Son birkaç gün benim için çok zordu" diye yazdı. "Bayern ile geçirdiğim bu sezon, bu hafta sonu bir kez daha Bundesliga şampiyonluğunu kazandıktan sonra, oynanacak çok maç var."

"Almanya milli takımıyla Dünya Kupası hayali ise maalesef benim için sona erdi. Ülkenin geri kalanı gibi ben de evimden takım arkadaşlarımı destekleyeceğim."

"Şimdi benim için iyileşmeye ve yeni sezon hazırlıklarına odaklanma zamanı. Tüm mesajlarınız için teşekkürler," dedi Gnabry.

Gnabry, normalde milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın vazgeçilmez oyuncularından biri ve son milli maç döneminde hem İsviçre hem de Gana maçlarında forma giydi. İsviçre maçında 59 kez milli forma giyen (26 gol) oyuncu, bir gol ve bir asistle de katkı sağladı.