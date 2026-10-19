Demirbay, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda aslında Almanya Milli Takımı'nda oynamayı hiçbir zaman gerçekten istemediğini anlattı: "Türkiye için oynamak istiyordum. Bir buçuk yıl boyunca federasyonun kapısını çaldık. Ancak hakkında konuşamayacağım bazı şeyler yüzünden Almanya'yı seçmek zorunda kaldım" dedi.

Demirbay, dönemin Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'den aldığı iki daveti de 2017 yazında aldı. İlk maçına haziran ayında Danimarka'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Birkaç hafta sonra ise Rusya'da şampiyonluğa ulaşan Konfederasyonlar Kupası kadrosunda yer aldı.

Demirbay, turnuvada yalnızca Kamerun'a karşı oynanan üçüncü grup maçında forma giydi ve 3-1 kazanılan karşılaşmada takımının ilk golünü attı. Ardından, kendi açısından kötü sonuçlar doğurduğunu düşündüğü bir olay yaşandı.

Bugün 33 yaşında olan Demirbay, "Formamı çıkardım ve Türkiye dövmem görüldü" diye hatırladı. Herten doğumlu oyuncunun kürek kemiğinde, ailesinin geldiği ülkenin sınırlarını gösteren bir dövme var. Ancak en azından gol sevincinde formasını çıkarmadı.

Kerem Demirbay neden 2018 Dünya Kupası'nda Almanya için oynamadı?

Demirbay'a göre dövmesi, sonrasında bir daha Almanya Milli Takımı'na çağrılmamasının nedeniydi. "Bu, medyada da işlerin seyrini değiştirdi. Bir oyuncu nasıl Almanya için oynayıp başka bir ülkenin haritasının dövmesini taşıyabilir? Ondan sonra bir daha hiç çağrılmadım" iddiasında bulundu. Bu konuyla hâlâ barışamadığını da şu sözlerle dile getirdi: "Tam çıkış yaptığım dönemde beni artık milli takıma çağırmıyor musun? Yabancı olarak görüldüm. Şimdi arasalar bile Almanya için bir daha asla oynamam."

Ancak Demirbay'ın oynadığı orta saha merkezinde çok güçlü bir rekabet olduğu da bir gerçek. 2018 Dünya Kupası'nda bu bölgede Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Leon Goretzka ve Sami Khedira yer alıyordu.

Demirbay ise kendisini hiçbir zaman gerçekten Alman olarak görmediğini söyledi: "Kanım Türk. Babam Türk, annem Türk; ben Türküm. En büyük pişmanlığım, Türkiye Milli Takımı'nın formasını hiç giyememiş olmak."

2025'in başında SPOX'a verdiği röportajda ise biraz farklı konuşmuştu: "Aldığım bütün kararların arkasındayım. Ama elbette Almanya için daha sık oynamayı isterdim. Şimdi bir Türk stadında oynamanın nasıl bir şey olduğunu, taraftarların insanı ne kadar motive ettiğini görünce, bu deneyimlere sahip olsaydım belki farklı bir karar verirdim. Burada yaşadığım duygular çok daha farklı ve özel" diyerek o dönemde kendini daha diplomatik bir şekilde ifade etmişti.

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Yıllarca Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'ın orta sahasında önemli bir oyuncu olan, ayrıca iki yıl Galatasaray forması giyen Demirbay, artık Kasımpaşa'da oynuyor. Süper Lig'de yedinci sırada bulunan takımın düzenli olarak forma giyen oyuncularından biri olan Demirbay, kısa süre önce Samsunspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyette bu sezon ilk kez bir gole katkı yaptı.