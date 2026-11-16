Jurgen Klopp'un Almanya'sı, Xavi'nin Hollanda'sını 5-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı. Bu, Hollanda'nın resmî maçlardaki en ağır yenilgisi oldu.

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Söylemiştik: A Ligi 2. grubun son maçı olan Almanya-Hollanda karşılaşmasında puan durumu açısından her şey mümkündü; Yunanistan da sonucu yakından takip ediyordu. Ancak kimse bu kadar net, ezici ve yıkıcı bir sonuç beklemiyordu. Jurgen Klopp'un Almanya'sının Berlin Olimpiyat Stadı'nda aldığı 5-0'lık galibiyet bile sahada yaşananları anlatmaya yetmiyor. Almanlar, Xavi'nin Hollanda'sını adeta darmadağın etti.

Almanlar ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele aldı ve Hollanda savunması karşısında istediklerini yaptı. Gruda (maçın en iyisi) ve Scherhant, takımın genel performansının da çok üzerine çıktı. Almanya'nın değerlendiremediği en az dört gol fırsatının ardından kilidi ilk yarının sonunda Freiburg'un kanat oyuncusu açtı. Ceza sahası çizgisinden uzak köşeye gönderdiği sert ve güçlü falso şutunda Verbruggen'e şans tanımadı.

İkinci yarıda, bu Nations League'de görülen en kötü Hollanda, Wirtz'in Almanların gol yağmurunu başlatan bir diğer müthiş golüyle kısa sürede resmî bir maçta tarihinin en kötü hâline dönüştü. Schlotterbek (Gruda'nın ilk asisti) uçarak attığı kafa golüyle, Wirtz (kanatta durdurulamayan Gruda'nın ikinci asistiyle) ve Gruda (Scherhant'ın gecenin ikinci kez direğe takılmasının ardından) skoru 5-0'a taşıdı.

Bu sonuç Almanya için daha da değerli: Almanlar, gol yağmuru sayesinde Nations League'de doğrudan çeyrek finale yükselen iki takımdan biri olarak daha önce turu garantileyen Hollanda'ya katılmakla kalmadı. Rakibini averajla geçip liderliğe yükseldi ve kâğıt üzerinde daha avantajlı bir kura şansı elde etti.

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ALMANYA-HOLLANDA: MAÇ KÜNYESİ



Almanya-Hollanda 5-0



Goller: 41' Scherhant (A), 60' Wirtz (A), 65' Schlotterbeck (A), 71' Wirtz (A), 77' Gruda (A)



ALMANYA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu (75' Jeltsch), Schlotterbeck, Tah, Brown (65' Mittelstadt), Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz (75' Bischof), Scherhant, Havertz (65' Ebnoutalib).



HOLLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber (71' Maatsen), Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber (63' Kluivert), Gakpo, Malen (71' Meerdink), Summerville



Hakem: Nyberg (İsveç)

Sarı kart görenler: Meerdink

Kırmızı kart görenler: -





GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



77' DİREK VE ARDINDAN GOL - Yine müthiş bir performans sergileyen Gruda son çizgiye inip yerden ortaladı; top uzak direkteki Scherhant'ı buldu. Topu sağına çeken Scherhant yakın direğe sert vurdu. Verbruggen'in dokunduğu top direğe çarptı ve kaleci ilk pozisyonda kurtuldu. Ancak ceza sahası ortasına gelen topu alan Gruda, şutuyla skoru 5-0 yaptı.



71' GOL - Hollanda için gece giderek kararıyor. Gruda sağ kanatta istediğini yapıyor. Leipzig'in kanat oyuncusu son çizgiye inip topu geriye çıkarıyor; Wirtz altıpas içinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.



65' GOL - Almanya farkı açıyor. Schlotterbeck, durdurulamayan Gruda'nın ortasında uçarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderiyor.



60' GOL - Uzaktan bir harika şut daha, uzak köşeye giden bir top daha. Bu kez Verbruggen'i geçen, Wirtz'in sol ayağından çıkan vuruş.



47' POZİSYON - Scherhant yine tehlikeli. Bu kez şanslı bir sekmenin ardından ceza sahasında topu alıyor ve sert bir şut çekiyor. Top üst direğin çok az üzerinden auta gidiyor.



41' GOL - Hollandalıların itirazları arasında Almanya atağını yine Gruda başlatıyor. Top Kimmich'e geliyor; Kimmich soldaki Scherhant'ı buluyor. Freiburg'un kanat oyuncusu topu kontrol edip karşısındaki savunmacının üzerine gidiyor ve sağ ayağıyla uzak direğe falso vererek Verbruggen'i mağlup ediyor. Seyirlik bir gol; aynı zamanda millî takım kariyerindeki ilk golü.



32' DİREK - Almanya sağdan bir kez daha tehlikeli geliyor. Gruda'nın ortası uzak direkteki Scherhant'ı buluyor. Topu ilk dokunuşunda kontrol edip çapraz bir şut çekiyor; Verbruggen'i geçen top direğin dibine çarpıyor.



26' POZİSYON - Hollanda ilk kez kontraatağa çıkmayı başarıyor. Gakpo soldan ilerleyip ceza sahasında son çizgiye iniyor ve uzak direğe sert bir orta yapıyor. Malen vücuduyla topa müdahale etmeye çalışsa da onu kaleye yönlendiremiyor.



23' POZİSYON Kimmich'in sağdan kullandığı serbest vuruş Hollanda savunmasını hazırlıksız yakalıyor. İyi zamanlamayla yükselen Kai Havertz'in kafa vuruşunda Verbruggen hazır bekliyor ve kurtarıyor.



1' Kimmich daha ilk anda sarı kart görme tehlikesi yaşıyor. Malen savunma arkasına hareketlenirken Alman kaptan, kontraatağı durdurmak için faul yapıyor. Hakem kartını hemen çıkaracak gibi oluyor ama çıkarmıyor





0' Berlin'deki Westfalenstadion'da maç saat 20.45'te başlıyor



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