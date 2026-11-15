Almanya - Hollanda: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 6 16 Kas 2026 - 14:45 Olympiastadion

Klopp ile Xavi'nin ikinci karşılaşması A2 Ligi'nin zirvesini belirleyecek

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Almanya, 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olympiastadion'da Hollanda'yı ağırlayacak. Bu maç, UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'ndan Mart 2027'deki çeyrek finale hangi takımın yükseleceğini büyük ölçüde belirleyecek.

Jurgen Klopp'un takımı, grupta üçüncü sırada çıktığı bu maçtan, tur atlama umudunu sürdürmek için bir sonuç almak zorunda. Hedefinin hiçbir rakibin karşılaşmak istemeyeceği bir Almanya takımı kurmak olduğunu açıkça belirten Klopp, Berlin'deki mücadeleyi turnuvadaki hedefleri açısından bir “final” olarak nitelendirdi.

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Hollanda, son maçlar öncesinde Yunanistan ile aynı puanda, grup lideri olarak Almanya'nın başkentine geliyor. Xavi Hernandez'in kadrosu grup aşaması boyunca hücumdaki kalitesini gösterdi ancak dört maçta beş gol yedi. Kaleci Bart Verbruggen de savunmadaki bu sorunun giderilmesi gerektiğini kamuoyu önünde kabul etti.

Frenkie de Jong'un sakatlıktan dönüşü, Xavi'ye orta sahada önemli bir seçenek sunuyor. De Jong, Joey Veerman ile orta sahada birlikte oynama ihtimali hakkında açıkça konuşarak kaliteli oyuncuların her zaman bir arada oynayabileceğini vurguladı. Justin Kluivert de kadroya döndü. Xavi, Bournemouth forvetinin eski teknik direktörleriyle görüşmeyi de içeren kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra oyuncunun yeniden kadroya çağrılmasına onay verdi.

Almanya'da Niclas Fullkrug, Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da attığı dokuz golün ardından kadroya katıldı. Fullkrug'un hücumda fizik gücüyle takımın odak noktası olması bekleniyor. Klopp yönetiminde nihayet Almanya'nın birinci kalecisi olan Marc-Andre ter Stegen ise kaledeki tecrübesi ve liderliğiyle öne çıkıyor.

Diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak Hollanda'ya beraberlik yetebilir, ancak Almanya'nın galibiyete ihtiyacı var. İki takımın da bu maça büyük bir kararlılıkla çıkmak için nedeni var ve Berlin'deki mücadelenin önemi açık.

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