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UEFA Nations League A
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Olympiastadion
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Almanya-Hollanda UEFA Uluslar Ligi maçına bakış: Almanya, formda Hollanda karşısında kazanmak zorunda

Almanya - Hollanda
UEFA Nations League A
Almanya
Hollanda

Amsterdam’da Yunanistan’ı 7-0 gibi olağanüstü bir skorla mağlup eden Xavi’nin namağlup Hollanda’sı, liderliği garantilemek için yalnızca bir puana ihtiyaç duyarak Berlin’e gidiyor. Jürgen Klopp’un Almanya’sı ise çeyrek finale çıkmak için kendi sahasında belirleyici bir galibiyet almak zorunda.

Almanya - Hollanda: Maç detayları

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UEFA Nations League A - Hafta 6
Olympiastadion

Klopp ile Xavi'nin ikinci karşılaşması A2 Ligi'nin zirvesini belirleyecek

Germany Training SessionGetty Images

Almanya, 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olympiastadion'da Hollanda'yı ağırlayacak. Bu maç, UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'ndan Mart 2027'deki çeyrek finale hangi takımın yükseleceğini büyük ölçüde belirleyecek.

Jurgen Klopp'un takımı, grupta üçüncü sırada çıktığı bu maçtan, tur atlama umudunu sürdürmek için bir sonuç almak zorunda. Hedefinin hiçbir rakibin karşılaşmak istemeyeceği bir Almanya takımı kurmak olduğunu açıkça belirten Klopp, Berlin'deki mücadeleyi turnuvadaki hedefleri açısından bir “final” olarak nitelendirdi.

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

Hollanda, son maçlar öncesinde Yunanistan ile aynı puanda, grup lideri olarak Almanya'nın başkentine geliyor. Xavi Hernandez'in kadrosu grup aşaması boyunca hücumdaki kalitesini gösterdi ancak dört maçta beş gol yedi. Kaleci Bart Verbruggen de savunmadaki bu sorunun giderilmesi gerektiğini kamuoyu önünde kabul etti.

Frenkie de Jong'un sakatlıktan dönüşü, Xavi'ye orta sahada önemli bir seçenek sunuyor. De Jong, Joey Veerman ile orta sahada birlikte oynama ihtimali hakkında açıkça konuşarak kaliteli oyuncuların her zaman bir arada oynayabileceğini vurguladı. Justin Kluivert de kadroya döndü. Xavi, Bournemouth forvetinin eski teknik direktörleriyle görüşmeyi de içeren kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra oyuncunun yeniden kadroya çağrılmasına onay verdi.

Almanya'da Niclas Fullkrug, Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da attığı dokuz golün ardından kadroya katıldı. Fullkrug'un hücumda fizik gücüyle takımın odak noktası olması bekleniyor. Klopp yönetiminde nihayet Almanya'nın birinci kalecisi olan Marc-Andre ter Stegen ise kaledeki tecrübesi ve liderliğiyle öne çıkıyor.

Diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak Hollanda'ya beraberlik yetebilir, ancak Almanya'nın galibiyete ihtiyacı var. İki takımın da bu maça büyük bir kararlılıkla çıkmak için nedeni var ve Berlin'deki mücadelenin önemi açık.

Takım haberleri ve kadrolar

Almanya vs Hollanda Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • J. Klopp

Form durumu

GER

GER - Form

NED
B1-1
GRE
K0-1
SER
K2-0
GRE
B0-0
SER
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NED

NED - Form

GER
B1-1
SER
K1-2
GRE
B2-2
SER
K2-1
GRE
K7-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

AlmanyaÇizimHollanda
2
3
0
UEFA Nations League A
Hollanda badge
Hollanda
NED
1
Almanya badge
Almanya
GER
1
MS
UEFA Nations League A
Almanya badge
Almanya
GER
1
Hollanda badge
Hollanda
NED
0
MS
UEFA Nations League A
Hollanda badge
Hollanda
NED
2
Almanya badge
Almanya
GER
2
MS
Hazırlık Maçları
Almanya badge
Almanya
GER
2
Hollanda badge
Hollanda
NED
1
MS
Hazırlık Maçları
Hollanda badge
Hollanda
NED
1
Almanya badge
Almanya
GER
1
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5

Puan durumu

Grp. 2

#PKBKFA+/-PuanForm
1
HollandaHollandaNED
5320145+911
K
K
B
K
B
2
YunanistanYunanistanGRE
5221510-58
K
B
B
K
K
3
AlmanyaAlmanyaGER
522163+38
K
B
K
K
B
4
SırbistanSırbistanSER
5005411-70
K
K
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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