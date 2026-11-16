Almanya, UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda’yı 5-0 mağlup etti. Jurgen Klopp’un ekibi, dikine geçişler ve önde baskıyla savunmadaki boşlukları değerlendirerek Xavi Hernandez’in düzenini ikinci yarıda dağıttı.

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Jurgen Klopp yönetimindeki Almanya, Olympiastadion’da Hollanda’yı 5-0 mağlup ederek taktik açıdan güçlü bir mesaj verdi. Yapısal disiplin ile patlayıcı geçiş oyununu birleştiren Klopp’un hedefi açıktı: Hollanda’nın teknik oyuncularla geriden oyun kurmasını yoğun bir karşı baskıyla bozmak ve iç koridorları kullanarak Hollandalı bekleri izole etmek. Almanya, kompakt 4-2-3-1 dizilişiyle orta bölgede top kazanıp ceza sahasını hızla koşu yapan oyuncularla doldurmayı amaçladı.

Grupta liderliği garantilemek isteyen Xavi Hernandez, takımını topa sahip olarak oyunun temposunu kontrol edecek şekilde sahaya çıkardı. Frenkie de Jong gibi kilit isimlerden yoksun Hollanda, çift ön liberoyla Almanya’nın baskısını üzerine çekip Cody Gakpo ve Donyell Malen’i kanatlarda topla buluşturmayı hedefledi. Ancak Hollanda’nın taktik planı, Almanya’nın geçişlerdeki hızına karşı gerekli savunma güvencesini sağlamadı. Sürekli baskı altında takımın yerleşimi bozulunca ikinci yarıda ağır bir çöküş yaşandı.

Almanya’nın taktik düzeni

Almanya, dikine oyuna ve merkezde sayısal üstünlüğe öncelik veren esnek bir 4-2-3-1 dizilişi kullandı. Aleksandar Pavlovic, orta sahadaki pas trafiğinin ana yönlendiricisi olarak görev yaptı. Bu da Joshua Kimmich’in kâğıt üzerindeki sağ taraftaki konumundan ayrılıp hücum bölgesinde sayısal üstünlük yaratmasına olanak tanıdı. Kimmich’in pozisyonunun Denis Scherhant’ın 41. dakikadaki açılış golüne zemin hazırlaması bunun bir örneğiydi. Almanya’nın baskıyı ne zaman başlatacağı titizlikle belirlenmişti: Hollandalı stoperler Jan Paul van Hecke ve Micky van de Ven’e topla zaman tanındı, ancak pas Hollanda’nın kanat oyuncularına ya da geriye gelen Tijjani Reijnders’e yöneldiği anda yoğun baskı uygulandı.

Almanya’nın topa sahipken aldığı şekil, beklerden birinin içeri girerek üçlü savunmayı oluşturmasıyla sık sık 3-2-5’e dönüştü. Bu düzen Hollanda’nın kontra ataklarına karşı güvence sağladı. Hücumdaki yaratıcılığın merkezinde Wirtz ve Gruda vardı. Wirtz’in Hollanda’nın orta saha ve savunma hatları arasındaki boşlukları bulması maçın belirleyici faktörü oldu. Wirtz, “14. bölge”de konumlanarak Hollandalı savunmacıları yerlerinden çıkmaya zorladı. Böylece iki golüne ve Schlotterbeck’in duran top organizasyonundaki golüne yol açan alanlar açıldı. Jonathan Tah’ın liderliğindeki savunma hattı önde kaldı, oyun alanını daralttı ve Hollanda’nın uzaklaştırdığı topların hemen yeniden Almanya hücumuna dönmesini sağladı.

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Hollanda’nın taktik düzeni

Hollanda da 4-2-3-1 dizilişini kullandı, ancak bunu çok farklı biçimde uyguladı. Xavi Hernandez’in taktik planında Denzel Dumfries sağda genişliği sağlarken Cody Gakpo, ikinci bir oyun kurucu olarak görev yapmak üzere sol kanattan içeri kayıyordu. Amaç, Pavlovic ve yanındaki oyuncuya karşı orta sahada dört oyuncuyla sayısal üstünlük kurmaktı. Ancak De Jong’un baskı altında topu kullanabilme becerisi olmadan Hollanda, topu merkezden ileri taşımakta zorlandı. Joey Veerman sık sık yalnız kaldı ve yana pas vermek zorunda kaldı. Bu da Almanya’ya savunma düzenini yeniden kurma fırsatı verdi.

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Hollanda, savunmada orta blokta kalmayı tercih etti ancak ceza sahasına sonradan yapılan koşuları takip etmek için gereken iletişimi sağlayamadı. Gruda ve Havertz’in hızına karşı önde savunma çizgisi kurma kararı ağır sonuçlar doğurdu. Pavlovic veya Kimmich’e baskı yapılamadığında Almanya, savunma arkasına ya da kanallara pas atacak zamanı buldu. Normalde hücumda etkili olan Dumfries, Wirtz tarafından geride tutuldu ve Hollanda’nın sağ kanattaki başlıca hücum çıkışı etkisizleşti. Böylece Hollanda, maçın büyük bölümünde rakibine tepki vermekle yetindi. Almanya’nın hücumdaki dört oyuncusunun çevikliğine karşı koymakta zorlanırken 15 faul yaptı.

Taktik mücadele

Getty Images

Belirleyici taktik mücadele kanatlarda, özellikle Almanya’nın sağ kanadı ile Hollanda’nın sol kanadı arasında yaşandı. İki asist ve bir gol kaydeden Gruda, Hollanda’nın dağılmasında başrol oynadı. Klopp, Almanya oyunun yönünü hızla değiştirirse Micky van de Ven’in izole edilebileceğini gördü. Hollanda orta sahasını sola çekerek Kimmich ve Gruda’nın beke karşı ikiye bir pozisyonlar bulmasını sağladı. Bu eşleşme Hollandalı stoperleri kanatlara açılmaya zorladı ve savunmanın merkezinde Wirtz’in değerlendireceği büyük boşluklar bıraktı.

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Klopp’un ikinci yarıda Gruda’ya serbest rol verme kararı taktik mücadeleyi kazandırdı. Hernandez, dörtlü savunmasını korumak için orta sahadaki savunma yerleşimini ayarlayamadı ve savunmacıları Almanya’nın aralıksız baskısıyla baş başa kaldı. Beklenen gol (xG) verileri de bu üstünlüğü yansıtıyordu: Almanya’nın 1,52’lik değeri, Hollanda’nın 1,61’lik değerini açık ara geride bırakıyordu. Almanya öne geçtikten sonra Hollanda’nın taktik bir “B planı” yoktu. Almanya’nın baskısı etkili olmasına rağmen geriden oyun kurmakta ısrar etmesi, çekişmeli geçen maçın ikinci yarıda farklı bir galibiyete dönüşmesine yol açan golleri doğrudan hazırladı.

Maç içindeki değişiklikler

Devre arasına 1-0 önde giren Klopp, savunmaya çekilmek yerine önde baskı talimatlarında ısrar etti. Maximilian Mittelstaedt ve Youssoufa Ebnoutalib’in 65. dakikada oyuna girmesi, tempoyu korumak için takıma taze güç kattı. Bu değişikliklerle birlikte goller peş peşe geldi; Hollanda artık Klopp’un “heavy metal” tarzına karşı savunma yapmak için gereken fiziksel tempoya ayak uyduramıyordu. Oyuna sonradan giren Gruda’nın son 20 dakikada daha merkezî bir konuma geçmesi, yorulan Hollanda savunmasının dengesini tamamen bozdu.

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Buna karşılık Hernandez’in değişiklikleri gidişatı durduramadı. Hız katmak için Justin Kluivert ve Ian Maatsen’i oyuna almak mantıklı bir hamleydi, ancak savunma istikrarından ödün verilmesine neden oldu. Daha geniş alana yayılan bir düzene geçiş ters tepti ve Wirtz ile Gruda’ya daha fazla alan açtı. Hollanda’nın maçın sonlarında 4-2-3-1’den daha çaresiz bir 4-3-3’e geçmesi, orta saha kontrolünü tamamen kaybetmesine ve Gruda’nın 78. dakikadaki golüne yol açtı. Özellikle maçı tamamlamak için Bischof ve Jeltsch’in oyuna alınmasıyla Almanya kulübesinin gösterdiği taktik esneklik, Hollanda kulübesinden gelen katı ve giderek daha telaşlı hamlelerle belirgin bir tezat oluşturdu.

Sonuç

Getty Images

Sonuçta maçı Almanya’nın geçiş oyununu daha iyi uygulaması ve Hollanda’nın önde baskı düzenine uyum sağlayamaması belirledi. Klopp’un Wirtz’i sahada serbestçe dolaşan bir oyun kurucu, Gruda’yı ise kanattan doğrudan tehdit yaratan bir oyuncu olarak kullanması, Hernandez’in savunma düzenindeki yapısal kusurları ortaya çıkardı.

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İlk 40 dakika taktik açıdan dengeli geçse de Almanya’nın ikinci yarıdaki aralıksız dikine oyunu Hollanda’yı dağıttı. Almanya, Hollanda’nın orta sahasını sistemli biçimde etkisizleştirirken savunma çizgisini önde tutacak taktik disiplini de gösterdi. Böylece rakibinin oyun planının her yönüne hazırlıklı olduğunu ortaya koydu.