Almanya, Yunanistan engelini yine aşamadı. Bu milli maç döneminde daha önce Augsburg’da aldığı 1-2’lik galibiyetin ardından pazar günü Selanik’te oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Hollanda ve Yunanistan, dört maçta topladıkları sekizer puanla Uluslar Ligi gruplarında zirvede yer aldı. Almanya 5 puanla üçüncü sırada bulunurken, Sırbistan ise puansız şekilde son sırada yer alıyor.

Yunanistan maça çok istekli başladı ve henüz iki dakika dolmadan, eski Willem II oyuncusu Kostas Tsimikas’ın ortasında kaptan Giorgos Masouras’ın boş durumda yaptığı kafa vuruşuyla öne geçebilirdi. Almanya’da kaleci Jonas Urbig gole izin vermedi.

Almanya oyuna biraz daha ortak oldu ancak hafta içinde Hollanda’nın 2-2’lik beraberlikle ayrıldığı tamamen dolu Toumba Stadyumu’nda üstünlük kuramadı. David Raum golü bulabilecek gibi görünüyordu ama kaleci Konstantinos Tzolakis buna çok iyi karşılık verdi.

Kısa süre sonra Almanya için ağlar sarsılmış gibiydi. Jonathan Burkardt şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Die Mannschaft formasıyla ilk golünü attığını kısa süreliğine kutladı. Ancak sevinç uzun sürmedi: hakem Clément Turpin monitöre çağrıldı ve Tom Bischof’un elle oynadığını tespit etti.

İlk yarıda olduğu gibi Yunanlar ikinci yarıya da etkili başladı ve bu, Konstantinos Mavropanos’un tehlikeli kafa vuruşunu beraberinde getirdi. Bir kez daha sahneye çıkan Urbig, bu pozisyonda da başarılı bir kurtarış yaptı. Teknik direktör Jürgen Klopp, bu maçta Noah Atubolu ve Finn Damen yerine onu tercih etmişti.

Topa daha fazla sahip olan taraf Almanya’ydı. Ancak bu üstünlüğü fazla tehlikeye dönüştüremedi. Yunanistan savunmada son derece sağlam dururken, geçiş oyunlarında da tehlikeli olmayı sürdürdü. Nitekim Masouras bir kafa fırsatını daha değerlendiremedi. Orta saha oyuncusu zamanlamasını iyi ayarlayamadı ve topu üstten auta gönderdi.

Son bölümde iki takım adına da tehlikeli anlar yaşandı ancak Yunan taraftarlar gol göremedi: 0-0.