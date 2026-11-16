Almanya, Berlin'de taktik açıdan kusursuz bir oyun sergileyerek ikinci yarıdaki etkili performansıyla Hollanda'yı farklı mağlup etti. Florian Wirtz iki gol atarken Brajan Gruda, Hollanda savunmasının çöküşünde başrol oynadı.

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Almanya, Olympiastadion'da Hollanda'yı 5-0 yenerek kıta çapındaki üstünlüğünü ortaya koydu. Nispeten temkinli geçen ilk yarının tek golü, kaptan Joshua Kimmich'in isabetli hazırlığının ardından 41. dakikada Dion Scherhant'tan geldi. Hollanda başlangıçta topa sahip olma konusunda iyi istatistikler yakalasa da disiplinli Alman orta blok savunmasını aşacak dikine oyunu sergileyemedi ve devre arasına bir gol geride girdi.

İkinci yarıda Jurgen Klopp'un takımı vites yükseltti ve konuk ekibin savunmaya geçişlerde yaşadığı sorunları büyük bir isabetle değerlendirdi. Florian Wirtz 60. dakikada farkı ikiye çıkardı, Nico Schlotterbeck ise yalnızca beş dakika sonra üçüncü golü attı. Wirtz 71. dakikada ikinci golünü buldu; farkı getiren son golü de 78. dakikada olağanüstü bir performans sergileyen Brajan Gruda kaydetti. Hollanda'nın yalnızca bir isabetli şutuna karşılık Almanya'nın 10 isabetli şut çekmesi, skora yansıyan mutlak üstünlüğü açıklıyordu.

Kaleci ve savunma

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

Hollanda'nın yüksek gol beklentili fırsatlar üretmekte zorlanması nedeniyle Barcelonalı oyuncu son derece sakin bir akşam geçirdi ve yalnızca bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. Her zamanki gibi kusursuz olan pasları, Almanya'nın topa sahip olma oranını %56'da tutmasına ve çok az baskı altında oyunu yeniden kurmasına yardımcı oldu.

Nathaniel Brown - 7/10

Hareketli bir bek olarak görev yapan Brown, 65. dakikada oyundan çıkana kadar kanatta hücuma etkili biçimde destek verdi. Donyell Malen karşısındaki savunma mücadelelerini iyi yönetti ve Hollanda'nın Almanya'nın sol kanadından sonuç almasını engelledi.

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Jonathan Tah - 8/10

Savunmanın temel direği olan Tah, pozisyon alışında kusursuzdu. Fiziksel mücadeleleri kazanıp savunma hattının 90 dakika boyunca önde ve agresif kalmasını sağlayarak Hollanda'nın gol beklentisinin yalnızca 1,16'da tutulmasına yardımcı oldu.

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Nico Schlotterbeck - 9/10

Stoper, 65. dakikada iyi bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdığı golle taçlandırdığı müthiş bir performans sergiledi. Golünün yanı sıra geriden top çıkarma becerisi, Hollanda'nın ilk baskı hattını aşmakta büyük önem taşıdı.

Philipp Treu - 7/10

Sağlam ve güvenilir bir oyun sergileyen Treu, hücuma çıkışlarıyla savunma görevleri arasında denge kurdu. Maç boyunca yalnızca bir isabetli şuta izin veren dörtlü savunmanın parçasıydı. Son bölümde gol yemeden maçı tamamlamak için yerini Jeltsch'e bıraktı.

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Orta saha

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Genç orta saha oyuncusu, orta sahanın gerisinde rakip atakları keserek yaşının ötesinde bir olgunluk gösterdi. Yaptığı bir top kesmeye, Tijjani Reijnders'i yakın takiple oyundan düşürme becerisini de ekledi.

Joshua Kimmich - 8/10

Çok yönlü rolünde oynayan kaptan, 41. dakikada Scherhant'ın golünün asistini yaparak açılış golünü hazırladı. Liderliği ve düzenli pasları, takımının toplam 429 isabetli pasına katkıda bulunurken maçın temposunu da belirledi.

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Florian Wirtz - 10/10

Yaratıcı hücum oyununun kusursuz bir örneğini sergiledi. Wirtz, 60 ve 71. dakikalarda son derece etkili bitiricilikle iki gol attı. Hatlar arasındaki hareketliliği, Hollanda'nın Veerman ve Timber'dan oluşan ikili orta saha hattının dengesini tamamen bozdu.

Hücum

Derry Scherhant - 8/10

Scherhant, devre arasından hemen önce maçın taktiksel görünümünü kökten değiştiren kritik golü attı. Topsuz oyundaki çalışkanlığı, Hollanda'yı birkaç kez aceleyle topu uzaklaştırmaya zorladı.

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Brajan Gruda - 10/10

İstatistiklere göre maçın yıldızıydı. Neredeyse her pozisyonda etkisi bulunan Gruda, Schlotterbeck'in golüyle Wirtz'in ikinci golünün asistlerini yaptıktan sonra 78. dakikada kendisi de ağları buldu. Hücumun son bölümünde verimlilik dersi verdi.

Kai Havertz - 7/10

Gol atmasa da Havertz'in alan farkındalığı, Wirtz ve Gruda'nın değerlendirdiği boşlukları yarattı. 65. dakikada oyundan çıkana kadar fedakârca yaptığı koşularla Virgil van Hecke'yi defalarca yerinden çıkardı.

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Yedekler ve teknik direktör

Younes Ebnoutalib - 6/10

65. dakikada oyuna girdi ve farkın 3-0'dan 5-0'a çıktığı bölümde Almanya'nın yüksek tempolu baskısını sürdürmesine yardımcı oldu.

Maximilian Mittelstaedt - 6/10

Son 25 dakikada Brown'ın yerine geçerek kanada taze güç kattı ve Hollanda'nın son bölümde teselli golü için atak geliştirmesine izin vermedi.

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Tom Bischof - 6/10

75. dakikada Wirtz'in yerine oyuna girerek son bölümde enerjisiyle konuk ekibin kendi yarı sahasından çıkmasını engelledi.

Finn Jeltsch - 6/10

Son bölümde Treu'nun yerine oyuna girdi ve gol yemeyen savunmaya sorunsuz biçimde uyum sağladı.

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Lennart Karl - Puan yok

82. dakikada Gruda'nın yerine oyuna girdi. Oyuncu puanına anlamlı bir etki yapacak kadar süre bulamadı.

Jurgen Klopp - 9/10

Klopp'un taktik planı kusursuzdu. Topa sahipken 3-2-5'e dönüşen akışkan bir 4-2-3-1 düzeni kullanarak Xavi Hernandez'in takımını etkisiz bıraktı. İkinci yarıdaki düzenlemeleri ve oyuncu değişikliklerinin zamanlaması, Almanya'nın oyun yoğunluğunu çok yüksek seviyede tuttu.