Almanya - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya ve Hollanda karşı karşıya geliyor.

ve , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu maçında mücadele edecek.

9 puanla 2. sırada bulunan Almanya, 2 maçta tek galibiyet alan ve 3 puanı olan Hollanda'yı ilk maçta 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Almanya - Hollanda maçı ne zaman?

Almanya ve Hollanda, 6 Eylül Cuma günü Volkspark Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma, TSİ 21:45'te başlayacak.

Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda?

Grupta üst üste 4. galibiyetini arayan Joachim Löw'ün öğrencileri ve mutlak 3 puana ihtiyacı olan Ronald Koeman'ın ekibini karşı karşıya getirecek olan maç, S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

12 ayda 4. maç

İki ülke, 12 ay içinde 3 kez karşı karşıya gelmiş ve bu karşılaşmaların birini Almanya kazanırken birini de Hollanda kazanmış, biri de beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçlarda toplamda 12 kez gol atılmıştı.

Gol üstünlüğü Almanya'da

C Grubu'nda 4 maçta 12 puan toplayan lider olsa da Almanya, oynadığı 3 maçta toplam 13 gol kaydetti. Son olarak Estonya'yı 8-0 mağlup eden Panzerler, grubun en golcü ekibi.

Hollanda ise grupta yalnızca 2 maça çıktı ve 6 kez fileleri buldu.