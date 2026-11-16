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Malen Netherlands Getty Images
Emanuele Tramacere
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Almanya-Hollanda 0-0 CANLI: Malen yakın mesafeden atamadı, Verbruggen Havertz'i durdurdu

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Nations League A Ligi 2. Grup'un son maçı Almanya-Hollanda'yı canlı takip edin

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A Ligi 2. Grup'ta henüz hiçbir şey kesinleşmedi. Almanya ve Hollanda için her şey aynı gece belli olacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç, çeyrek finale yükselecek iki takımı da kümede kalma play-off'larına gitme ihtimalini de Yunanistan'ın sonucu beklenirken belirleyebilir.

Almanya, Yunanistan ile aynı puanda ikinci sırada ve ikili averajda rakibinin gerisinde. Hollanda'yı yenerse, son sıradaki Sırbistan karşısında Yunanistan'ın kazanmaması şartıyla grubu lider bile bitirebilir. Puan eşitliğinde ise Hollanda'ya karşı rövanş maçını 7-0 kaybeden Yunanistan'ı takımlar arasındaki puan durumu geriye düşürecek.

ALMANYA-HOLLANDA: MAÇ BİLGİLERİ

Almanya-Hollanda 0-0

Goller: -

ALMANYA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.

HOLLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville

Hakem: Nyberg (İsveç)
Sarı kartlar: -
Kırmızı kartlar: -


GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

26' POZİSYON - Hollanda ilk kez etkili bir kontraatak geliştirdi. Soldan ilerleyip ceza sahasında son çizgiye inen Gakpo, arka direğe doğru sert ve hızlı bir orta yaptı. Malen vücuduyla topa dokunmaya çalıştı ancak topu kaleye yönlendiremedi.

23' POZİSYON Kimmich'in sağdan kullandığı serbest vuruş Hollanda savunmasını hazırlıksız yakaladı. İyi zamanlamayla yükselen Kai Havertz'in kafa vuruşunda Verbruggen hazırdı ve gole izin vermedi.

1' Kimmich daha ilk dakikada sarı kart görme tehlikesi yaşadı. Savunma arkasına koşu yapan Malen'i durdurmak için faul yapan Alman kaptana hakem kartını gösterecek gibi oldu ancak göstermedi.


0' Berlin'deki Westfalenstadion'da maç saat 20.45'te başladı.

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Yazan:Emanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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