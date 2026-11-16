Almanya-Hollanda 0-0 CANLI: Malen yakın mesafeden atamadı, Verbruggen Havertz'i durdurdu

Nations League A Ligi 2. Grup'un son maçı Almanya-Hollanda'yı canlı takip edin

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A Ligi 2. Grup'ta henüz hiçbir şey kesinleşmedi. Almanya ve Hollanda için her şey aynı gece belli olacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç, çeyrek finale yükselecek iki takımı da kümede kalma play-off'larına gitme ihtimalini de Yunanistan'ın sonucu beklenirken belirleyebilir.

Almanya, Yunanistan ile aynı puanda ikinci sırada ve ikili averajda rakibinin gerisinde. Hollanda'yı yenerse, son sıradaki Sırbistan karşısında Yunanistan'ın kazanmaması şartıyla grubu lider bile bitirebilir. Puan eşitliğinde ise Hollanda'ya karşı rövanş maçını 7-0 kaybeden Yunanistan'ı takımlar arasındaki puan durumu geriye düşürecek.

ALMANYA-HOLLANDA: MAÇ BİLGİLERİ



Almanya-Hollanda 0-0



Goller: -



ALMANYA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.



HOLLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville



Hakem: Nyberg (İsveç)

Sarı kartlar: -

Kırmızı kartlar: -





GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



26' POZİSYON - Hollanda ilk kez etkili bir kontraatak geliştirdi. Soldan ilerleyip ceza sahasında son çizgiye inen Gakpo, arka direğe doğru sert ve hızlı bir orta yaptı. Malen vücuduyla topa dokunmaya çalıştı ancak topu kaleye yönlendiremedi.



23' POZİSYON Kimmich'in sağdan kullandığı serbest vuruş Hollanda savunmasını hazırlıksız yakaladı. İyi zamanlamayla yükselen Kai Havertz'in kafa vuruşunda Verbruggen hazırdı ve gole izin vermedi.



1' Kimmich daha ilk dakikada sarı kart görme tehlikesi yaşadı. Savunma arkasına koşu yapan Malen'i durdurmak için faul yapan Alman kaptana hakem kartını gösterecek gibi oldu ancak göstermedi.





0' Berlin'deki Westfalenstadion'da maç saat 20.45'te başladı.



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