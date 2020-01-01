Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil itirafı! "Ona destek olamadık"

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Mesut Özil'in yanında olamadıklarını ve bundan dolayı pişman olduklarını açıkladı.

Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Türk asıllı eski Alman milli futbolcu Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflar için yapılan eleştirileri hata olarak kabul etti.

Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına sebep olan koşullardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Curtius, "DFB olarak daha erkenden oyuncunun önünde durmayı ve ona arka çıkmayı ihmal ettiğimizi de açık bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle de yaşanan bu tartışmada anlayışsızlığın nefrete dönüştüğü bir dönemde" ifadelerini kullandı.

Curtius, o dönemde DFB'nin Özil'in arkasında durmamasından dolayı üzgün olduğunu kaydetti.

Daha fazla takım

DFB'de Cacau ve Jimmy Hartwig gibi eski futbolcuların uyum konusundaki sorunları çözmek için çaba sarf ettiklerini ve göçmenlerin kurduğu kulüplere giderek diyaloğa girdiklerini ifade eden Curtius, "Özelikle 2018'deki Dünya Kupası'ndan ve Mesut Özil olayından sonra edindiğimiz tecrübelerle kulüplerle ve futbol birlikleriyle yoğun diyalog başlattık. Federasyon olarak bu konularda kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Alman futbolunda aktif futbolcuların yüzde 25'i göçmen kökenli. Bu inanılmaz büyük bir oran. Bu insanlara ulaşıp onlarla diyaloğa geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, 2018'in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.