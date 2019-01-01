Almanya Futbol Federasyon Başkanı Reinhard Grindel istifa etti

Bir süre önce Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında söylediği ırkçı sözlerle gündeme gelen Reinhard Grindel görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti.

İstifa nedeninin Futbol Federasyonu Başkanı Hryhoriy Surkis'in hediye ettiği 78 bin euro'luk saat olduğu ortaya çıktı.

Grindel'in, aldığı hediye ile ilgili Almanya Futbol Federasyonu yönetimini ve ilgili birimlere bilgi vermediği belirlendi. 57 yaşındaki spor adamı, medyaya yansıyan bu olay sonrası baskılara direnemeyip istifa etti.

İstifasını sunan Grindel'in yerine ise 35 yaşındaki futbolcu Phillip Lahm'ın getirileceği öne sürüldü.

Mesut Özil'i önce eleştirdi sonra özür diledi

Grindel, Mesut Özil’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf hakkında kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğini söylemiş ve ardından Mesut Özil, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum." sözleriyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Grindel, daha sonra yaptığı açıklama ile yanlış anlaşıldığını belirtmiş ve kamuoyundan özür dilemişti.