Almanya Futbol Federasyon Başkanı Reinhard Grindel istifa etti
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti.
İstifa nedeninin Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Hryhoriy Surkis'in hediye ettiği 78 bin euro'luk saat olduğu ortaya çıktı.
Grindel'in, aldığı hediye ile ilgili Almanya Futbol Federasyonu yönetimini ve ilgili birimlere bilgi vermediği belirlendi. 57 yaşındaki spor adamı, medyaya yansıyan bu olay sonrası baskılara direnemeyip istifa etti.
İstifasını sunan Grindel'in yerine ise 35 yaşındaki futbolcu Phillip Lahm'ın getirileceği öne sürüldü.
Mesut Özil'i önce eleştirdi sonra özür diledi
Grindel, Mesut Özil’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf hakkında kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğini söylemiş ve ardından Mesut Özil, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum." sözleriyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.
Grindel, daha sonra yaptığı açıklama ile yanlış anlaşıldığını belirtmiş ve kamuoyundan özür dilemişti.