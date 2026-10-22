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imago-sport-1084176522.jpgKirchner-Media
Bart DHanis
Çeviri:

"Almanya formasıyla ilk maçıma çıktığım için pişmanım. Klopp beni çağırırsa 'hayır' derim"

Almanya

Kerem Demirbay, Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda Almanya Milli Takımı forması giydiği için pişman olduğunu söyledi.

Şu anda Türkiye'de Kasımpaşa forması giyen Demirbay, kariyerinin önceki bölümünün tamamını doğduğu ülke olan Almanya'da geçirdi.

2017'de Joachim Löw yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı. Aynı yıl Almanya ile Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı ancak turnuvada yalnızca bir maç oynadı.

Demirbay, Almanya adına oynadığı iki millî maçtan artık pişmanlık duyuyor. "Türk kanı taşıyorum. Babam Türk, annem Türk. Ben Türk'üm. Türkiye için oynamayı çok istedim ve bunun için federasyonla bir buçuk yıl çalıştık. Ama hakkında konuşamayacağım bazı koşullar nedeniyle Almanya'yı seçtim."

Demirbay, röportajda artık asla aynı tercihi yapmayacağını ve Jürgen Klopp şimdi kendisini Almanya Milli Takımı'na çağırsa kesinlikle reddedeceğini belirtti. Bunun nedeni, Konfederasyonlar Kupası'nda gol attıktan sonra Almanya Futbol Federasyonu'nun kendisine davranış biçimi.

"Almanya adına gol attıktan sonra formamı çıkardım ve sırtımdaki Türkiye dövmesini gördüler. Ondan sonra bir daha hiç kadroya çağrılmadım." Demirbay'ın sağ kürek kemiğinde Türkiye sınırlarının hatlarını gösteren bir dövme bulunuyor.

"Almanya adına oynamış olmaktan pişmanım ve şimdi beni çağırsalar bile bunu bir daha asla yapmam. Ben Türk'üm. Türkiye Milli Takımı'nın şanlı formasını hiç giymemiş olmaktan her zaman pişmanlık duyacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

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