Almanya - Fildişi Sahili maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BMO Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

ABD, Almanya ve Fildişi Sahili'nde oynanacak E Grubu'nun açılış maçlarının ardından, 2026 Dünya Kupası'ndaki hayati öneme sahip karşılaşma için sınırın ötesindeki Kanada'ya geçin.

2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda eleme turlarına kalamayan Almanya, bu sefer herhangi bir hataya yer olmadığını biliyor.

Fildişi Sahili, önceki üç Dünya Kupası turnuvasında (2006, 2010 ve 2014) ilk turda elenmiş olsa da, kadrosunda Amad Diallo, Franck Kessie ve Sebastien Haller gibi isimler varken kolay bir rakip olmayacaktır.

GOAL, Toronto'da oynanacak Almanya - Fildişi Sahili maçı için bilet satın alma yerleri ve bilet fiyatları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman oynanacak?

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Almanlar, 1994 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda grup maçlarında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Bu kez Die Mannschaft'ı neler bekliyor?

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran Pazar Almanya - Curacao NRG Stadyumu (Houston) Bilet 20 Haziran Cumartesi Almanya - Fildişi Sahili BMO Field (Toronto) Bilet 25 Haziran Perşembe Ekvador - Almanya MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet

Fildişi Sahili 2026 Dünya Kupası Maçları

Fildişi Sahili, 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez futbolun en büyük sahnesine geri dönüyor. İşte onları bekleyen E Grubu maçları:

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran Pazar Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet 20 Haziran Cumartesi Almanya - Fildişi Sahili BMO Field (Toronto) Bilet 25 Haziran Perşembe Curacao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

Almanya - Fildişi Sahili maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Almanya - Fildişi Sahili maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

BMO Field hakkında bilmeniz gereken her şey

BMO Field, Ontario eyaletinin Toronto kentindeki Exhibition Place'de bulunan bir açık hava stadyumudur. 2007'deki açılışından bu yana, MLS'de ün salmış Toronto FC ve Kanada milli futbol takımı burada düzenli olarak maçlar oynamaktadır.

2014'ten 2016'ya kadar stadyum bir dizi büyük yenileme çalışmasından geçmiştir ve Kanada futbolu maçlarına ev sahipliği yapabilmesi için saha uzatılmıştır. Bu sayede Toronto Argonauts, 2016 CFL sezonunun başında BMO Field'a taşınabilmiştir.

BMO Field, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapacak iki Kanada stadyumundan biridir; diğeri ise Vancouver'daki BC Place'dir. FIFA'nın gerekliliklerini karşılamak için, stadyuma 17.756 adet geçici koltuk eklenecek ve bu yazki futbol şöleni için kapasitesi 45.736'ya çıkarılacaktır.

Stadyumda düzenlenen etkinlikler arasında en yüksek seyirci sayısı, Toronto FC'nin Lionel Messi ve Inter Miami'yi ağırladığı ve 44.828 kişinin izlediği bu Mayıs ayında kaydedildi.

Almanya - Fildişi Sahili maçından ne beklemeli?