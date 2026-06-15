Almanya - Fildişi Sahili 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Fildişi Sahili maçı 20 Haziran 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

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Almanya - Fildişi Sahili: Maçın arka planı

Ontario'da oynanacak olan bu maç, her iki ülkenin de parlak başlangıçlarını pekiştirmek ve E Grubu'nun mutlak kontrolünü ele geçirmek istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Almanya'nın Houston'da Curaçao'yu 7-1'lik acımasız bir skorla ezip geçmesi ve Fildişi Sahili'nin Philadelphia'da Ekvador'u 1-0 yenerek savunma direncinde ustalık dersi vermesi gibi zıt ama son derece başarılı açılış günleri performanslarının ardından, Toronto Stadyumu'ndaki hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve yoğun açılış maçlarının ardından hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek sınırın ötesine geçiyor.

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, takımının yıkıcı hücum gücünü korurken savunma odaklı kalmasını sağlamalı. Kaptan Joshua Kimmich ve yaratıcı sihirbazlar Jamal Musiala ile Florian Wirtz'in liderlik ettiği son derece akıcı, dünya standartlarında bir orta saha ile top hakimiyetini belirleyecek, orta sahayı sıkıştıracak ve Afrika savunmasını aşmak için gerekli ezici dikey hızı sağlayacak. Karşılarında ise Emerse Faé'nin yönettiği, yapısal olarak dirençli ve son derece disiplinli bir Fildişi Sahili takımı duruyor. Ekvador'u tamamen devre dışı bırakarak turnuvadaki inatçılıklarını kanıtlamış olan Fildişi Sahili, üst düzey taktiksel disiplin gerektiren durumlarda parlayan, sarsılmaz bir savunma planına ve tehlikeli bir kontra atak gücüne sahip.

Muhteşem Toronto Stadyumu'nda (BMO Field) oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı heyecan verici bir satranç maçı olacağa benziyor. Her iki taraf da orta saha geçiş alanlarında savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve son üçte bir sahadaki isabetlilik belirleyici unsurlar olacak. Almanya, bu maçı turnuvanın ağır topları olarak statüsünü pekiştirmek ve 32 turuna erken bir bilet almak için ideal bir platform olarak görecek, Fildişi Sahili ise Amad Diallo ve Elye Wahi gibi hızlı geçiş oyuncularını silah olarak kullanarak Almanya'nın ilerleyen beklerinin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmek için sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, E Grubu'ndan güvenli bir şekilde çıkmanın önemi, maçın ilk düdüğünden itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Almanya 7-1 Curaçao

Julian Nagelsmann'ın takımı, Houston'da turnuvaya ilk kez katılan Curaçao'yu 7-1'lik acımasız bir skorla mağlup ederek, turnuvanın geri kalanı için korkutucu bir mesaj verdi. Felix Nmecha, 5. dakikada attığı kusursuz bir golle maçın gidişatını erkenden belirledi; Livano Comenencia, yön değiştiren bir topun ağlara gitmesiyle dört kez dünya şampiyonu olan takımı kısa süreliğine şaşkına çevirse de, bu küçük takımın sevinci uzun sürmedi. Nico Schlotterbeck kısa sürede tekrar öne geçirdi ve Kai Havertz devre bitmeden bir penaltıyı gole çevirdi. Almanya ikinci yarıda gerçekten de rakibine nefes aldırmadı; Jamal Musiala, Nathaniel Brown, oyuna sonradan giren Deniz Undav ve yine Havertz gol atarak Almanya'yı E Grubu'nun zirvesine taşıyan etkileyici bir performansa imza attılar.

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Ekvador 0-1 Fildişi Sahili

Emerse Faé'nin öğrencileri Philadelphia'da muazzam bir savunma direnci ve son derece soğukkanlı bir oyun sergiledi ve Ekvador'un etkileyici 19 maçlık yenilmezlik serisini dramatik bir 1-0 galibiyetle sonlandırdı. Filler ilk yarıda tehlikeli anlar yaşadı; John Yeboah ve Alan Minda'nın Güney Amerikalılar adına üst direğe çarpan şutları, şansın da yardımıyla gol olmaktan kurtuldu. İkinci yarıda Elye Wahi'nin Fildişi Sahili adına direğe çarpan şutunun ardından maç golsüz berabere bitecek gibi görünüyordu. Ancak 90. dakikada savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun muhteşem bir hücumu, Manchester United'ın kanat oyuncusu Amad Diallo'ya pas verdi ve Diallo, uzatma dakikalarında sakin bir vuruşla galibiyet golünü atarak 2. maç haftası öncesinde takımına çok önemli 3 puanı ve büyük bir psikolojik avantaj sağladı.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Almanya (Julian Nagelsmann): Yapısal kısıtlama ve kontrataklara karşı savunma

Julian Nagelsmann, Houston'da Curaçao'ya 7 gol atan yıkıcı ve akıcı hücum makinesinde değişiklik yapmasına gerek yok, ancak geçiş sırasında ortaya çıkan savunma zaaflarını gidermesi gerekiyor. Almanya'nın sahada üstünlüğüne rağmen, Curaçao'nun direkt hücumcuları zaman zaman kontrpresi aştı ve bu da ilerleyen hatların arkasındaki boşlukları ortaya çıkaran geçici bir beraberlik golüne yol açtı.

Fildişi Sahili'nin dünya standartlarında, hızlı geçiş planına karşı, pervasız dikey saldırganlıkla oynamak felakete davetiye çıkarmaktır. Nagelsmann'ın temel ayarlaması muhtemelen çift pivot ve beklerin kısıtlanmasına odaklanacaktır. Joshua Kimmich ve Nathaniel Brown'un aynı anda ileriye çıkmasına izin vermek yerine, birinin geride kalarak stoperler Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah ile birlikte sağlam bir savunma yapısı oluşturması gerekiyor. Sahayı daraltmak iyi bir strateji, ancak Alman orta saha, Fildişi Sahili'nin kanat oyuncularına kanatlardan hücum etmek için alan bırakmamak adına, kendi hatasından kaynaklanan top kayıplarını en aza indirmeli.

Fildişi Sahili (Emerse Faé): Orta sahada top hakimiyeti ve geçişlerde hassasiyet

Emerse Faé'nin disiplinli savunma bloğu, Ekvador'u sinirlendirmede ve Philadelphia'da kalesini gole kapatmada oldukça etkiliydi, ancak 2. maç günü topu hareket ettirirken çok daha keskin bir yeniden ayarlama gerektiriyor. Filler'in sert düşük-orta blokları alanı mükemmel bir şekilde kısıtlasa da, yoğun baskı altında topu tutmakta zorlandılar ve 90. dakikada galibiyet golünü atmak için Wilfried Singo ve Amad Diallo'nun maç sonundaki kahramanlıklarına büyük ölçüde güvenmek zorunda kaldılar.

Jamal Musiala ve Florian Wirtz’in komutasındaki teknik açıdan üstün Alman orta saha karşısında, 90 dakika boyunca kendi ceza sahası içinde tamamen pasif kalmak, eninde sonunda ölümcül sonuçlar doğuracaktır. Faé’nin yapacağı düzenlemeler, takımın orta sahasına, özellikle de kaptan Franck Kessié ve Ibrahim Sangaré’ye odaklanmalıdır. Bu oyuncular sadece savunma hattına çekilmemeli; bunun yerine, Almanya’nın derin oyun kurma mekanizmalarını, rakip sahada hakimiyet kurmadan önce bozmak için agresif bir şekilde öne çıkmalıdır. Ayrıca, topu kazandıklarında, geçişler son derece hassas olmalıdır. Fildişi Sahili, Almanya'nın yüksek çizgide oynayan stoperlerini hazırlıksız yakalamak için Amad Diallo ve Simon Adingra'nın müthiş hızını hızla devreye sokmalıdır.

2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler neler?

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Almanya takım haberleri

Julian Nagelsmann'ın Toronto'ya giderken önündeki en büyük zorluk, Curaçao'yu 7-1 gibi ezici bir skorla mağlup ettikleri açılış maçındaki korkutucu ivmeyi korurken, kadrosunun fiziksel olarak dinç kalmasını sağlamak. Almanlar için şanslı olan ise, bu yüksek skorlu maçtan yeni sakatlık endişeleri veya disiplin cezaları olmadan çıkmış olmaları, bu da teknik direktöre çalışabileceği tam bir kadro sunuyor.

En önemli haber, tecrübeli kaleci Manuel Neuer ile ilgili. Turnuva öncesinde yaşadığı baldır sorununu atlatarak Houston'da 90 dakika boyunca sahada kalan 40 yaşındaki ikon, kaleci pozisyonundaki yerini güvenle koruyacak. Asıl ilgi çekici nokta ise son üçte birde yatıyor; Nagelsmann, seçeneklerini taze tutmak için kadroda küçük bir rotasyon yapmayı düşünebilir. Kai Havertz, açılış maçında muhteşem bir çift gol atarak forvet hattını yöneteceği garantilenmiş olsa da, 1. maç gününde yedek kulübesinden gol atan Deniz Undav ve Leroy Sané gibi dinamik hücum oyuncuları, katı bir Fildişi Sahili bloğuna karşı farklı bir taktiksel görünüm sunmak için ilk 11'de yer almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Fildişi Sahili takım haberleri

Emerse Faé, takımını Almanya maçına hazırlarken çok daha zorlu bir iyileşme süreci ve kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. Filler'i çevreleyen en büyük konu, Philadelphia'da Ekvador'u 1-0 yendikleri yoğun maçın yarattığı büyük fiziksel yükü yönetmek. Bu maç, rakibin 19 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi ancak birçok kilit oyuncuyu tamamen bitkin düşürdü.

Tıbbi ekip, açılış maçında yoğun ve yüksek tempolu savunma görevlerini üstlenen orta sahanın lokomotifi İbrahim Sangaré ve kaptan Franck Kessié'nin tamamen iyileşmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Savunmada Wilfried Singo ve Emmanuel Agbadou, fiziksel olarak zorlu geçen 90 dakikayı sakatlık yaşamadan atlattı ve Almanya'nın ateşli forvet hattına karşı savunma hattını yönetmede hayati öneme sahip olacak. Öte yandan, hücumda Manchester United'ın kanat oyuncusu Amad Diallo, 90. dakikada attığı dramatik galibiyet golünün ardından kendine güvenle yerini koruyacak, Simon Adingra ve Inter Milan'ın forveti Ange-Yoan Bonny gibi genç yetenekler ise geçiş hatlarına hızlı kontratak temposu katmak için daha fazla süre almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Almanya - Fildişi Sahili maçının kilit eşleşmeleri

Kai Havertz - Emmanuel Agbadou

Curaçao karşısında penaltısını soğukkanlılıkla gole çevirip muhteşem bir çift gol attıktan sonra Kai Havertz, Julian Nagelsmann’ın hücum hattının odak noktası olmaya devam ediyor. Akıcı bir sahte dokuz numara olarak oynayan Havertz, oyuna dahil olmak için derinlere inip stoperleri pozisyonlarından uzaklaştırarak başarılı oluyor. Fildişi Sahili'nin inanılmaz derecede sert savunma bloğunu kırmak için, açık oyunda da aynı derecede etkili olması ve uzamsal zekasını kullanarak Jamal Musiala ve Florian Wirtz gibi dinamik ikinci dalış yapan oyuncular için boşluklar yaratması gerekecek.

Onu durdurma görevi, Ekvador karşısında Fildişi Sahili için devasa ve kaya gibi sağlam bir savunma performansı sergileyen Reims stoperi Emmanuel Agbadou'ya düşüyor. Fildişi Sahili'nin alçak-orta bloğu Philadelphia'da 90 dakika boyunca yapısal olarak dirençli olsa da, savunma Almanya'nın seçkin ve akıcı hareketleri karşısında tamamen farklı bir sınava girecek. Agbadou, orta sahada mutlak konsantrasyon ve iletişimi sürdürmeli ve Havertz'in derin izlemesi nedeniyle pozisyonundan uzaklaşmamalıdır, aksi takdirde Almanya'nın yaratıcı orta saha oyuncularının acımasızca istismar ettiği tehlikeli orta saha boşlukları ortaya çıkacaktır.

Joshua Kimmich - Franck Kessié

Alman takımının mutlak kalbi ve taktiksel dayanağı olan kaptan Joshua Kimmich, Houston'da tempoyu tamamen kontrol etti ve çift pivot rolünden derin pas döngülerini yönetti. Fildişi Sahili karşısında, Kimmich'in birincil hedefi orta saha kalabalığını aşmak ve hızlı dikey geçişleri tetiklemek olacak. Kimmich'e topla zaman ve alan tanınırsa, üst düzey pas menziliyle Fildişi Sahili orta saha hatlarını bölmeye çalışacak ve Nathaniel Brown gibi beklerin patlayıcı üst üste binme koşularını serbest bırakarak rakibin dizilişini genişletmeye çalışacaktır.

Bu ritmi bozmak isteyen isim ise Al-Ahli'nin güçlü oyuncusu Franck Kessié; Emerse Faé'nin orta sahasının enerjik merkezi ve kaptanı. Kessié, 1. Maç Günü'nde fiziksel varlığı ve sahayı boydan boya koşan motorunun Fildişi Sahili'nin taktiksel planı için hayati önem taşıdığını kanıtladı, ancak Toronto'da topun olmadığı anlardaki performansı en zorlu sınava tabi tutulacak. Kessié, Fildişi Sahili'nin tamamen pasif ve sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsolmamasını sağlamak için Kimmich'in derin oyun kurucularına agresif bir şekilde baskı yapmalı ve geç koşan Alman orta saha oyuncularını takip etmelidir.

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E Grubu'ndaki sıralama nasıl görünüyor?

Bir çıkmaza giren grupların aksine, E Grubu'nda zirvede hemen yüksek riskli bir ayrışma yaşandı, bu da Toronto'daki 2. Maç Günü karşılaşmasını tam anlamıyla bir ağır siklet mücadelesine dönüştürdü. Hem Almanya hem de Fildişi Sahili, açılış gününde büyük galibiyetler elde ederek maça maksimum puanla giriyor. Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup ederek 3 puan (+6 gol farkı) toplarken, Fildişi Sahili ise Ekvador'u 1-0 yenerek 3 puan (+1 gol farkı) ile hemen arkasında yer alıyor.

Ekvador ve Curaçao sıfır puanla son sırada yer aldığından, bu karşılıklı mücadele, 32 turuna erken kalmayı garantilemek için matematiksel açıdan en önemli dönüm noktası.

Almanya kazanırsa

Arka arkaya ikinci bir galibiyet, Julian Nagelsmann'ın takımını 6 puana ulaştırarak, bir maç kala Almanya'nın eleme turlarına yükselmesini matematiksel olarak garantileyecektir. Ekvador-Curaçao maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Almanların E Grubu'nda tek başına liderliği ele geçirmesini sağlayabilir. En önemlisi, bu durum onlara Ekvador ile oynayacakları son maçta kadrolarını büyük ölçüde rotasyona sokma lüksünü verirken, Fildişi Sahili'ni 3 puanda bırakarak, otomatik olarak tur atlamayı garantilemek için Curaçao ile oynayacakları son maçta yüksek riskli, kazanılması zorunlu bir mücadeleye zorlayacaktır.

Fildişi Sahili kazanırsa

Emerse Faé'nin adamları büyük bir galibiyet elde ederse, Almanya'yı geçerek 6 puanla grubun zirvesine yerleşecek ve 32 turuna tarihi bir bilet kazanacaklar. 6 puana ulaşmak, Fildişi Sahili'ni E Grubu'nun tam kontrolüne sokacak ve muhtemelen son maç gününde Curaçao karşısında sadece bir beraberlik alması yeterli olacak. Tersine, bu senaryo Almanya'yı 3 puanda dondurur, eleme umutlarını canlı tutar ancak tehlikeli Ekvador takımıyla oynayacakları son grup maçı öncesinde üzerindeki baskıyı kat kat artırır.

Beraberlik senaryosu

Toronto Stadyumu'nda alınacak bir puan, her iki dev takımı da grubu domine etmek için oldukça avantajlı bir konumda tutar. Bir beraberlik, Almanya'yı 4 puana (+6 gol farkı) ve Fildişi Sahili'ni 4 puana (+1 gol farkı) taşıyarak her ikisini de yenilgisiz bırakır. Bu sonuç, son maç günündeki baskıyı önemli ölçüde azaltır; Almanya, tek bir puanın ilk ikide bitirmeyi garanti edeceğini bilerek Ekvador ile karşılaşmaya giderken, Fildişi Sahili de Curaçao karşısında aynı senaryoyla karşı karşıya kalır ve her ikisi de üçüncü sıradaki takımların puan eşitliği durumuna bağlı kalmadan sorunsuz bir şekilde tur atlamak için iyi bir konumda kalır.

Takım haberleri ve kadrolar

Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann'dır ve bu maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi verilmemiştir. Şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu henüz kesinleşmemiştir. Kadro durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Fildişi Sahili teknik direktörü Emerse Fae'nin de mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirimi bulunmuyor. Almanya'da olduğu gibi, Toronto'daki karşılaşma öncesinde de kesinleşmiş bir kadro açıklanmadı. Maç öncesinde takım haberleri ile ilgili gelişmeler takip edilecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Almanya, tüm turnuvalarda son beş maçında aldığı beş galibiyetle Toronto'ya geliyor. Takımın en son maçı, 14 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Curacao'yu 7-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmaydı; bu sonuç, takımın hücum gücünün ne kadar geniş olduğunu ortaya koydu. Bundan önce, 6 Haziran'da bir hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendiler ve 31 Mayıs'ta Finlandiya'ya karşı 4-0 galip geldiler. İlkbaharın başlarında Almanya, Gana'yı 2-1 yendi ve İsviçre'yi 4-3 mağlup ederek yüksek skorlu bir hazırlık maçı çıkardı. Bu, beş maçta beş galibiyet ve bu maçlarda atılan 18 gol anlamına geliyor.

Fildişi Sahili de son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisi, Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a 3-2 yenilmesi oldu. O zamandan beri Fildişi Sahili mükemmel bir formda. 4 Haziran'da bir hazırlık maçında Fransa'yı 2-1 yendiler ve bunu 14 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Ekvador'u 1-0 yenerek takip ettiler — bu galibiyet Amad Diallo'nun 90. dakikadaki golüyle garantilendi. Ayrıca Mart ayında İskoçya'yı 1-0 yendiler ve Güney Kore'yi 4-0 mağlup ettiler. Son beş maçında Fildişi Sahili dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

GER Son maç CIV 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Almanya 2 - 2 Fildişi Sahili 2 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Almanya ve Fildişi Sahili arasındaki kafa kafaya rekabet geçmişi sınırlıdır. Verilen veri setindeki tek karşılaşma, 18 Kasım 2009'da Almanya'nın ev sahibi olduğu bir hazırlık maçında 2-2 berabere biten maçtır. Bu tek maçın dışında başka kafa kafaya veri bulunmamaktadır.

Puan Durumu



