Alman Futbol Federasyonu'nun ofislerinde sıradan görünen bir günde FIFA'nın koridorlarını sarsan bir karar çıktı. Berlin resmen safını seçti ve Gianni Infantino'nun rakibine tam desteğini açıkladı. Böylece önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun çehresini değiştirebilecek bir seçim savaşı başlamış oldu.

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Alman Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, bugün (çarşamba) yaptığı açıklamada, federasyonun Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkanlığına adaylığını tam olarak desteklediğini duyurdu.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Diallo, geçen pazartesi günü, önümüzdeki mart ayında mevcut başkan Gianni Infantino'ya karşı seçime girmesi için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) desteğini kabul etmişti. UEFA, FIFA yönetiminde gerçek bir değişim arayışında.

Adaylık başvuruları için son gün olan çarşamba günü erken saatlerde Diallo ile bir araya gelen Neuendorf, "Reuters" tarafından yayımlanan resmi açıklamasında şunları söyledi: "Philippe Diallo, futbola karşı sorumlu bir yaklaşımı temsil ediyor ve oyunun önümüzdeki yıllarda karşılaşacağı zorluklarla mücadele etmeye kararlı."

Alman federasyonunun başkanı ayrıca Diallo'nun uluslararası futbolda geniş bir deneyime sahip olduğunu ve Avrupa futbol çevrelerinde büyük saygı gördüğünü belirterek, görevini yürütme biçiminin ve benimsediği değerlerin mevcut FIFA başkanınınkinden belirgin şekilde farklı olduğunu vurguladı.

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Infantino, geçen temmuz ayında Dünya Kupası'nın da aralarında bulunduğu turnuvalarla ilgili haklara sahip yeni bir ticari yapıya özel sektör yatırımcılarını dahil etme yönündeki başarısız girişiminden bu yana sert bir muhalefetle karşı karşıya. Söz konusu proje, Avrupa federasyonları arasında büyük bir öfkeye yol açmıştı.

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İstifası için tekrarlanan çağrılara rağmen İsviçreli spor yöneticisi, dünya genelindeki üye federasyonlardan ezici bir destek aldığını ve önümüzdeki seçimlerde yeni bir dönem kazanabileceğinden emin olduğunu vurguluyor.

Hollanda Futbol Federasyonu da Diallo'nun adaylığına destek verdi. Önümüzdeki günlerde pek çok Avrupa futbol kuruluşunun da aynı yolu izlemesi bekleniyor. Bu durum, Yaşlı Kıta'da Infantino'ya karşı muhalefet cephesinin genişlediğine işaret ediyor.

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Neuendorf açıklamasında, "Futbolun daha iyiye doğru değişmesini istiyoruz. Oyuna hizmet eden ve tüm üye federasyonlarının yararına çalışan bir FIFA istiyoruz" dedi.

Bu açıklamalar hassas bir döneme denk geliyor. UEFA, Dünya Kupası ve diğer büyük turnuvalarda hisse satışı planlarının yeniden gündeme getirilmeyeceğine dair güvence almadan önce FIFA turnuvalarını boykot etmekle tehdit etmişti.

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Son kriz, UEFA ile FIFA arasındaki uçurumu derinleştirmiş ve büyük Avrupa federasyonlarını oyunun yönetimine güveni ve dengeyi yeniden getirebilecek bir alternatif aramaya itmiş görünüyor. Bu alternatifi de Diallo'da buldular.

Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima ile İsviçre Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Ramon Vega da FIFA başkanlığına aday olmayı planlıyor. Bu da seçim yarışını daha da kızıştırıyor ve çeşitlendiriyor.

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Ancak gözler esas olarak Infantino ile Diallo arasındaki ana mücadeleye çevrilmiş durumda. Infantino mevcut anlayışın devamını temsil ederken Diallo, Avrupa'nın değişim ile şeffaflık ve iyi yönetişim ilkelerine dönüş arzusunu temsil ediyor.