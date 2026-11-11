Alman futbolunun eski yıldızı Matthias Sammer, Jürgen Klopp'un fikirlerini ve antrenörlük etkisini milli takıma kulüplerde alıştığı hızla aktarabilme yeteneği konusunda şüphelerini dile getirerek, milli takımlarla çalışmanın doğasının Alman teknik adama farklı zorluklar dayattığını ve beklenen imzasının ortaya çıkmasını geciktirebileceğini değerlendirdi.

1996 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonu Sammer, "Sky" ağına yaptığı açıklamalarda, Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçtiğinden bu yana ikinci kez bir araya geldiği mevcut uluslararası ara dönemindeki görevinin zorluğundan bahsetti.

Almanya Milli Takımı, mevcut kamp döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde iki maç oynayacak; 13 Kasım Cuma günü Sırbistan'a konuk olacak, ardından 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'de Hollanda'yı ağırlayacak.

Sammer, Klopp'un en belirgin güçlü yönlerinin (kulüplerdeki) günlük çalışma ve oyuncuları kendi taktik anlayışına göre geliştirmek olduğunu, bunların ise milli takımlarla aynı ölçüde kendisine sunulmadığını belirterek şunları söyledi: "Şu anda bunun onun için son derece zor olduğunu düşünüyorum, çünkü en büyük gücü günlük çalışmada ve oyuncuları oynatmak istediği şekilde geliştirmekte yatıyor, ancak şu anda bu zamana sahip değil."

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Şunları ekledi: "Milli takım teknik direktörü olarak, kulüplerdeki duraklarına kıyasla, şu ana kadar gücünün tamamını henüz aktaramıyor."

Sammer, Klopp'un etkisinin ortaya çıkması için daha uzun bir zamana ihtiyaç olduğu sonucuna vararak şunları söyledi: "Şu anda çok fazla şey bekleyemem, çünkü Jürgen bir kulübün teknik direktörüyken her zaman bıraktığı o doğrudan etki henüz mümkün değil, bu yüzden bunun biraz zaman alacağını düşünüyorum."

Sammer, milli takımın eylül ayındaki bir önceki kamptaki sonuçlarına ilişkin olarak, Klopp'un Sırbistan karşısında galibiyet aldıktan sonra Augsburg'da Yunanistan'a mağlup olması, Hollanda ile ve Selanik'te Yunanistan ile iki beraberlik almasının ardından, bunların sürpriz olmadığı görüşündeydi.

Klopp ve Alman Federasyonu, önümüzdeki iki karşılaşmanın eylül ayındaki toplamdan daha iyi sonuçlara sahne olmasını umuyor; teknik adam ise bir önceki istisnai kampta 44 oyuncuya ulaşan geniş bir kadroyla çalıştıktan sonra şu anda 24 oyuncudan oluşan bir kadroyla çalışıyor.

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