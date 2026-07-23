Eski Alman futbol yıldızı Matthias Sammer, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını eleştirerek takımın artık net bir kimliğini göremediğini belirtti; öte yandan Arjantin Milli Takımı'nın sahip olduğu karakteri övdü.

"Sky Sport - Almanya" kanalı, Sammer'in şu sözlerini aktardı: "Arjantin, Dünya Kupası'nın kupa sahibiydi; buna rağmen bu takımı küçümsemeye izin verdik."

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Ve şunları ekledi: "Arjantin, asla pes etmeyen milli takımlardan biri. Elbette (finalde İspanya'ya karşı) bitiş düdüğünden sonra sergiledikleri davranış tarzı onaylanamaz, ancak bu da onların kimliğinin bir parçası. Oyun tarzları, şu an Alman Milli Takımı'nda gördüğümden daha çok hoşuma gidiyor."

Borussia Dortmund efsanesi sözlerini şöyle sürdürdü: "Alman Milli Takımı'na gelince, artık onda ne teknik ne de zihinsel açıdan hiçbir şey ayırt edemiyorum. Aczin anlamını yeniden tanımlamak için bir sebep sunuyor."

Almanya, normal süre ve uzatmaların (1-1) berabere sona ermesinin ardından Paraguay karşısında penaltı atışlarıyla mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti.