Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışlarının acısını tadıyor

Almanya milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk mağlubiyetini penaltı atışları sonucunda, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Paraguay milli takımına karşı aldı.

Paraguay Milli Takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalmasının ardından penaltı atışlarında (4-3) Almanya'yı mağlup ederek sürpriz bir sonuç yarattı ve 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'yı 32'li turda eledi.

İstatistik ağı “Opta”, Almanya’nın önceki dört maçını kazanmasının ardından, Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışları sonucu elendiğini belirtti.

Ayrıca, bu sonucun, 1976 Avrupa Şampiyonası finalinde Çekoslovakya'ya karşı (3-5) yenilginin ardından, Alman milli takımının büyük turnuvalarda penaltı atışlarında aldığı ikinci mağlubiyet olduğunu da ekledi.

Almanya milli takımı, Curaçao'ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili'ne karşı 2-1'lik galibiyetlerin yanı sıra Ekvador'a karşı 2-1'lik mağlubiyetle 6 puan toplayarak 5. grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi.

Paraguay milli takımı, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanacak Fransa-İsveç maçının galibi ile Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak.







