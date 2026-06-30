Almanya, Dünya Kupası’ndaki dramatik elenmesinin ardından tek bir kişiye karşı kitlesel ve sert bir tavır sergiliyor

Almanya, Dünya Kupası’ndaki dramatik elenmesinin ardından tek bir kişiye öfkeleniyor: maçın hakemi Jalal Jayed. Jayed, 102. dakikada Jonathan Tah’ın attığı golü geçersiz saydı.

Turnuvanın son 16 turunda Almanya, Pazartesi gecesi geç saatlerde Paraguay ile karşılaştı. Güney Amerikalılar, Julio Enciso’nun kafa vuruşuyla kısa sürede 1-0 öne geçerek sürpriz yaptı.

İkinci yarıda Kai Havertz skoru eşitledi. Forvet, Florian Wirtz’in ortasını gole çevirmeyi başardı.

Uzatmalarda Almanya galibiyete uzanıyor gibi görünüyordu. Tah, köşe vuruşunu uzak direğe kafayla gönderdi, ancak gol geçersiz sayıldı. Hakemin kararına göre Waldemar Anton, Paraguay kalecisini engellemişti. Penaltı atışları sonucunda Paraguay galip geldi.

Almanya’da kimse bu karara katılmıyor. Thomas Müller, canlı yayında durumu değerlendirdi. “Bu tamamen geçerli bir gol. Asla iptal edilmemeliydi. Haksızlığa uğradık,” diye TALKSport’ta öfkesini dile getirdi.

Eski hakem Patrick Ittrich de görüşünü açıkladı. Müller’e tamamen katılıyordu. “Anton’un ittiği ya da vurduğu bir hareket görmüyorum. VAR bu durumda müdahale etmemeliydi.”

Emekli bir başka Alman hakem de eski meslektaşı ve Müller’in sözlerine destek verdi. Thorsten Kinhöfer, SauerlandKurier’e verdiği demeçte, “Kaleci hemen ayağa kalkıyor. Bu normal bir temas, asla faul değil. Sözsüz kaldım” dedi.

Sosyal medyada da tartışmalar kızışıyor. Alman futbolseverler, hakemin kararını kesinlikle kabul edilemez buluyor.