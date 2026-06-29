Almanya, Dünya Kupası'nda büyük bir hezimet yaşadı ve tuhaf bir penaltı atışları serisinin ardından Paraguay'a yenilerek turnuvadan elendi

Paraguay, Dünya Kupası’nda nefes kesen bir penaltı atışları serisiyle Almanya’yı eleyerek muazzam bir sürpriz yarattı. Güney Amerikalılar, uzatmalarda Jonathan Tah’ın geçersiz sayılan golüne rağmen ayakta kalmayı başardılar ve 120 dakikanın sonunda skoru 1-1’de tutmayı başardılar; ardından Paraguay, penaltı atışlarında üstünlüğünü ortaya koydu. Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah’ın kaçırdığı penaltılar, sonunda Almanya’nın sonunu getirdi: Penaltı atışları sonucunda skor 4-3 oldu. Paraguay, sekizinci finalde Fransa ile İsveç arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Maçın ilk dakikasında Paraguay büyük bir fırsat yakaladı. Junior Alonso, köşe vuruşunda ikinci direğin önünde topu ayağına aldı, ancak Manuel Neuer’in kurtarışını izlemekle yetindi.

Ardından top çoğunlukla Almanya’nın elindeydi, ancak takım, Paraguaylıların koyu mavi duvarı karşısında oldukça düşük bir tempoda oynadı. Önemli bir gol fırsatı yaratılamadı.

İlk yarı bitmeden hemen önce, Güney Amerika ülkesi aniden öne geçerek hem dostlarını hem de rakiplerini şaşırttı. Korner vuruşundan kafayla uzaklaştırılan top tekrar kale önüne geldi ve Julio Enciso topu kafayla ağlara gönderdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Felix Nmecha bir gol atmaya oldukça yaklaştı. Şutu yön değiştirdi ve onun için yanlış olan direğin hemen yanından dışarı çıktı.

İkinci yarı başlar başlamaz Almanya ucuz atlattı. Joshua Kimmich, Manuel Neuer’e yaptığı geri pası kaçırdı; ancak Neuer, Enciso ile karşı karşıya kaldığında müdahale etmeyi başardı.

Sonunda Almanya skoru eşitledi. Kai Havertz, Florian Wirtz’in ortasını kafayla uzattı ve böylece Dünya Kupası’ndaki üçüncü golünü attı: 1-1.

Kısa bir süre sonra aynı taktik neredeyse tekrar işe yarayacaktı. Havertz, Wirtz’in ortasını uzak köşeye kafayla yönlendirdi, ancak Orlando Gill’in kurtarışını izlemek zorunda kaldı.

Uzatmalarda da Almanya oyunu domine etti, ancak başlangıçta büyük fırsatlar çıkmadı. En büyük heyecan, Jonathan Tah’ın bir köşe vuruşundan kafayla golü bulup Almanya’yı 2-1 öne geçirdiği anda yaşanacak gibi görünüyordu, ancak VAR, Waldemar Anton’un kaleci Gill’e yaptığı çok hafif bir faul nedeniyle hakemi ekrana yönlendirdi. Görüntüler incelendikten sonra gol iptal edildi ve skor 1-1 olarak kaldı.

Penaltı atışlarında Gill, Kai Havertz ve Nick Woltemade’nin vuruşlarını kurtararak Paraguay’ın kahramanı oldu. Antonio Sanabria’nın şutu dışarı çıkması ve ardından Manuel Neuer’in Fabián Balbuena’nın penaltısını kurtarmasıyla Almanya geri dönecek gibi göründü, ancak Jonathan Tah’ın şutu üstten dışarı çıktı.

Juan Canale bu kaçırılan şansı en iyi şekilde değerlendirdi ve Paraguay’ı Dünya Kupası’nda sekizinci finallere taşıyan sansasyonel bir gol attı. VAR müdahalesi sonucu bir golün de iptal edildiği, hayal kırıklıklarıyla dolu bir gecenin ardından Almanya, turnuvaya ilk eleme turunda veda etmek zorunda kaldı.