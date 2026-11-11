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Borussia Dortmund, Julian Ryerson ile önemli bir ilk 11 oyuncusunu yakın zamanda kaybedebilir.

Sport Bild'in haberine göre Norveçli bek, kariyerinin bir döneminde başka bir ülkede oynamanın hayalini kuruyor.

Ryerson'ın BVB ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. Sarı-siyahlılarda yaklaşık dört, Union Berlin'de ise dört buçuk yıl geçiren 28 yaşındaki oyuncu için transfer muhtemelen doğru zamanda gerçekleşmiş olacak: Ya gelecek yaz makul bir bonservis bedeliyle ya da en geç bir sonraki yıl bonservis bedeli olmadan.

Hansi Flick ve Barcelona'nın geçen yaz Ryerson için BVB'nin kapısını çalarak transfer olasılığını sorduğu belirtiliyor. Ancak Katalanların tercihi sonunda Joao Cancelo oldu.

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BVB, Julian Ryerson'ı takımda kalmaya ikna edebilecek mi?

Dortmund, takımın tartışmasız ilk 11 oyuncularından birinin ayrılmasını önlemek istiyor. Ryerson, teknik direktör Niko Kovac'ın takımında son derece önemli bir yere sahip. Yalnızca geçen sezon 42 resmî maçta 18 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon da 15 maçta dört asist yaptı.

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Bu nedenle BVB yönetimi, bekin sözleşmesini süresi dolmadan uzatmak istiyor. Sport-Bild'in edindiği bilgilere göre oyuncunun menajerlik ekibi, birkaç gün önce Dortmund yönetiminden bir telefon aldı. Görüşmede, önümüzdeki haftalarda müzakerelere başlamak istedikleri iletildi.

Ryerson'ın sarı-siyahlılarda kendini son derece iyi hissettiği ve kendisini Almanya dışındaki kulüplerin de radarına giren bir oyuncu hâline getirdiği için kulübe büyük minnet duyduğu belirtiliyor.