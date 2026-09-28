Almanya Millî Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, göreve geldiğinden bu yana ilk yenilgisini aldı. Takımı, pazar günü UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Yunanistan'a kendi sahasında 1-0 mağlup oldu; bu sürpriz sonuç, yeni teknik direktörün yolculuğunun başlangıcını gölgeledi.

Klopp, Alman yayın kuruluşu "ARD"ye yaptığı açıklamalarda, yenilginin takımı yeniden inşa etmeye çalıştığı "sürecin bir parçası" olduğunu söyledi ve karşılaşma boyunca yaptığı kadro tercihi, oyun planı ve değişikliklerin tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Karşılaşmanın tek golünü, oyuna sonradan giren Dimitrios Kourbelis 74. dakikada yön değiştiren bir vuruşla kaydetti. Böylece Yunanistan, Almanya karşısındaki ilk galibiyeti olan tarihî bir zafere ulaştı ve Klopp'un millî takımın başına geçtiğinden bu yana kendi sahasındaki ilk çıkışını berbat etti.

Yenilgi, Almanya'nın Klopp yönetimindeki ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalmasından günler sonra geldi. Klopp, takıma taze kan katma ve bir dizi oyuncuya şans verme çabaları kapsamında Yunanistan karşısında ilk on birde 5 değişikliğe gitti.

Alman Millî Takımı ilk yarının gidişatına hâkim oldu ve "Opta" istatistiklerine göre topa yüzde 77 oranında sahip oldu; ancak bu üstünlüğü gerçek fırsatlara çevirmekte zorlandı. Karim Adeyemi'nin 32. dakikada Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'in ustalıkla önlediği vuruşu, karşılaşmanın ilk yarısındaki en dikkat çekici girişimi oldu.

Klopp, Avrupa Futbol Federasyonu'nun resmî sitesine yaptığı açıklamalarda, beraberliğe razı olacağını, yenilginin ağır olduğunu ve takımının bunu hak etmediğini düşündüğünü söyledi; ancak oyuncuların oyun anlayışına duyduğu güveni güçlendirmenin gerekli olduğunu vurguladı ve Yunanistan Millî Takımı'nın maça net bir planla girip bunu başarıyla uyguladığını belirtti.

Yunanistan'ın performansı ikinci yarıda yükseldi ve ev sahibinin kalesini birden fazla kez tehdit etti. Fotis Ioannidis tehlikeli bir fırsatı harcadı, defans oyuncusu Jonathan Tah bir başka girişimi uzaklaştırmak için araya girdi; ardından Kourbelis, Alman taraftarların şaşkın bakışları arasında maçın kaderini belirleyen golü kaydetmeyi başardı.

Tah, Alman Millî Takımı'nın istenen performansı ortaya koyamadığını kabul ederek sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdi; ancak kenetlenip çalışmaya devam etmeye çağırdı ve yenilginin ardından yeni teknik direktörün etrafındaki olumlu havanın azalmasına rağmen takımın bir sonraki maçta telafi edebilecek güçte olduğunu belirtti.

Alman Millî Takımı'nın perşembe günü Münih'te Sırbistan ile karşılaşması, ardından bir sonraki pazar günü rövanş maçında Yunanistan'a konuk olması planlanıyor. Klopp ise takımın kimliğini yeniden şekillendirme çabası kapsamında rotasyon politikasını sürdürmeye ve kadroda değişiklikler yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Alman teknik direktör, teknik ekibin ve oyuncuların hâlâ en iyi oyun biçimini keşfetme aşamasında olduğunu açıkladı ve bu maçın üzerine inşa edilebilecek dersler sunacağını, önümüzdeki müsabakalarda millî takımın performansını geliştirmek için çalışacaklarını dile getirdi.