Almanya'dan İspanya'ya... Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki en büyük yenilgileri hangileridir?

Suudi Arabistan milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı aldığı yenilgi, “Yeşiller”in bu turnuvadaki önceki katılımlarında yaşadığı bazı ağır sonuçları akıllara getirdi; zira Suudi Arabistan milli takımı, 1994’teki ilk katılımından bu yana birçok turnuvada yer almış olması nedeniyle, Dünya Kupası’nda en sık yer alan Arap ve Asya takımlarından biri olarak kabul ediliyor.

2002 Dünya Kupası’nda Almanya’ya karşı alınan yenilgi, Suudi Arabistan milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en ağır yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen turnuvanın açılış maçında takım, 0-8’lik bir skorla mağlup olmuştu.

Alman milli takımı, maçın ilk dakikalarından son düdüğe kadar tam bir hakimiyet kurdu ve bu karşılaşma, genel olarak Dünya Kupası tarihinin en ağır sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

16 yıl sonra, Suudi Milli Takımı Dünya Kupası tarihindeki en büyük ikinci yenilgisini yaşadı. 2018 Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya'ya 0-5 yenilen takım, ev sahibi takım karşısında sergilediği sönük performans nedeniyle o dönemde geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı.

Üçüncü sırada ise birden fazla maç yer alıyor; bunların en önemlisi, 2006 Dünya Kupası’nda Ukrayna’ya 0-4 yenildiği maçtır. Bu maç, Suudi Arabistan’ın ilk turda Tunus ile berabere kalmasının ardından gelmişti ve Ukrayna’ya yenildikten sonra turnuvadan elenme umutları fiilen sona ermişti.

2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı alınan mağlubiyet de aynı listeye eklendi. Suudi milli takımı, özellikle ilk yarım saatte üç gol yiyerek, teknik ve taktik açıdan İspanya’nın açık üstünlüğünü gördüğü maçta 4-0’lık bir yenilgiye uğradı.

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Suudi Arabistan milli takımı, 1998 Dünya Kupası’nda Fransa’ya 4-0 yenilerek bir başka dört gol farkla mağlubiyet yaşamıştı. Takım, bu zorlu turnuvada hiçbir galibiyet elde edemeden grup aşamasında elenmişti.

Rakamlara bakıldığında, Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası’ndaki en ağır yenilgileri sırasıyla 2002’de Almanya’ya (0-8), 2018’de Rusya’ya (0-5), 1998’de Fransa’ya (0-4), 2006’da Ukrayna’ya (0-4) ve son olarak 2026'daki turnuvada İspanya'ya karşı (0-4) yenilgiyle devam ediyor.

Bu sonuçlar ne kadar acı olsa da, Suudi milli takımının Dünya Kupası tarihi sadece yenilgilerle sınırlı değildir; en önemlileri 1994 turnuvasında son 16'ya kalması, ve 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı elde ettiği tarihi zafer gibi olağanüstü anlar da barındırmaktadır. Bu başarılar, Yeşiller’in en zorlu engellerin ardından her zaman yeniden ayağa kalkma gücüne sahip olduğunu teyit etmektedir.