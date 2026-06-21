Emerse Faé, Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili’nin Almanya’ya karşı aldığı 2-1’lik yenilgiden dolayı sadece hayal kırıklığına uğramadı. Yenilen Afrika ülkesinin milli takım teknik direktörü, bir Alman oyuncunun davranışından da hiç memnun değil.

Sağ bek Wilfried Singo, 80. dakikada sakatlandı ve tedavi için topu yan çizginin dışına attı. Nathaniel Brown ise topu Fildişi Sahili'ne geri atacak kadar sportmen davranmadı. Bunun yerine sol bek, Almanya'nın bir atağını başlattı.

Faé, Dünya Kupası karşılaşmasının ardından Brown’a bu olayla ilgili olarak seslendi. “Ona mütevazı kalmasını söyledim. Harika bir maç çıkardı, ancak bize karşı olumsuz tavır sergilemesine gerek yok. İster 1-1’lik skorda geride olsun, ister kazanmak istesin,” diye çeşitli medya organlarında aktarıldı.

“Almanya’dan daha fazla fair play görmek isterdik. Singo sakatlandığında topu bize geri vermelerini isterdik. Almanya büyük bir futbol ülkesidir ve biz onlardan örnek alıyoruz. Bu yüzden fair play eksikliklerinden dolayı hayal kırıklığına uğradım,” dedi Fildişi Sahili’nin hayal kırıklığına uğramış milli takım teknik direktörü.

Fildişi Sahili, ilk yarıda Franck Kessié’nin golüyle cesurca öne geçti ve uzun süre 0-1 önde kaldı. Julian Nagelsmann’ın oyuncu değişiklikleri altın değerindeydi; oyuna sonradan giren Deniz Undav önce skoru eşitledi, ardından uzatma dakikalarının sonlarında galibiyet golünü attı.

“Her iki takım da galibiyeti hak etti ve maçı kazanmak için fırsatlar yakaladı. Almanya’yı tebrik ediyorum. Tecrübeleri sayesinde maçı kazandılar,” diyerek Faé, grup aşamasındaki iki maçta altı puan toplayan takıma övgüde bulundu.

“Harika bir maç oynadık ve oyuncularımın turnuvanın favorilerinden birine karşı bu kadar iyi direnmiş olmalarından son derece gurur duyuyorum. Bu yenilgiyi, turnuvanın geri kalanı için bir ders olarak değerlendirmeliyiz,” dedi Fildişi Sahili’nin mücadeleci teknik direktörü.

Fildişi Sahili, Ekvador’u 0-1 yenerek kazandığı üç puana sahip. Curaçao ile berabere kalması, Ekvador’un Almanya’yı yenmesi durumunda bile normalde on altıncı tura çıkması için yeterli olacaktır. Fildişi Sahili, Güney Amerika ülkesini yendi ve bu sonuç belirleyici olacak.