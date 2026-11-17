Dietmar Hamann, GOAL’e yaptığı açıklamada “Almanya’daki herkesin” Liverpool’a Jeremie Frimpong’un Trent Alexander-Arnold’un yerini dolduramayacağını söyleyebileceğini belirtti. Hollandalı oyuncu, bir bekten çok kanat oyuncusu. Bu nedenle 29,5 milyon sterlinlik (39 milyon dolar) transfer, bir dönem Anfield’da forma giyen Hamann’ı hâlâ şaşırtıyor ve aklında pek çok soru işareti bırakıyor.

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Liverpool transfer rekorları kırdı

Liverpool, Arne Slot yönetiminde kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun ardından, 2025 yazında İngiltere futbolunda baskın bir güç olmasını umduğu kadroyu kurmak için büyük harcamalar yapmaya karar verdi.

Dokuz haneli bonservis bedelleriyle transfer edilen Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi oyuncular için transfer rekorları kırıldı . Bundesliga şampiyonu Frimpong da Bayer Leverkusen’den transfer edildi.

Alexander-Arnold’un yerinin doldurulması gerekiyordu

Altyapısından yetişen Alexander-Arnold’un sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid’e gitmesiyle Liverpool’un savunmasının sağında doldurması gereken bir boşluk oluştu. Hücuma çıkmayı seven oyun tarzıyla tanınan İngiliz futbolcu, savunma yapmak zorunda kaldığı anlara kıyasla hücumda daha rahat görünüyordu .

Almanya’daki son iki sezonunda 19 gol atıp çok sayıda asist yapan Frimpong’un benzer özelliklere sahip olduğu düşünülüyordu. Ancak çok hızlı olan 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere’de zorlandı .

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Barcelona’nın oyuncusu olan Uruguaylı Ronaldo Araujo’nun asıl mevkisi stoper olmasına rağmen Frimpong, bu sezon kiralık oyuncunun gerisine düştü. Frimpong’un Anfield’daki geleceği sorgulanırken 2027 Ocak transfer döneminde ayrılabileceği konuşuluyor.

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Frimpong doğru tercih miydi?

Kanatlarda ileri çıkmayı seven Hollandalı oyuncunun Liverpool için başından beri doğru tercih olup olmadığı sorulan eski Liverpool orta saha oyuncusu Hamann, Lottoland Live Casino iş birliği kapsamında GOAL’e şunları söyledi: “Beni arasalar bunu onlara söyleyebilirdim. Almanya’da onu oynarken izlemiş hemen hemen herkesi arayabilirlerdi.

“Hücumda harika bir oyuncu. Elbette Premier Lig’de rekabet daha çetin. Wirtz kadrolarındayken Leverkusen, topa çok fazla sahip olduğu için rakiplerini dağıtıyordu. Rakipler yoruluyordu; Wirtz’in varlığı ve Frimpong’un hızı sayesinde Frimpong çok gol atıp çok sayıda da asist yaptı.

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“Ama Alexander-Arnold’un yerini doldurabilecek bir oyuncu hiçbir zaman değildi. O bir kanat beki. Hatta bekten ziyade kanat oyuncusu. Bu transferin arkasındaki düşünceden pek emin değilim çünkü savunma yapmayı sevmiyor ve savunma yapmamalı da; bu kesinlikle güçlü yanı değil.

“Şaşırdım. Onu alıp zaman zaman oynatabilirsiniz. Kendi sahanızda daha zayıf bir takıma karşı oynarken bekte görevlendirip sorun yaşamayabilirsiniz. Kanatta oynayabilir. Bence iyi bir yedek. Ama onun için ödedikleri paraya şaşırdım.”

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Hollandalı yıldız ocak transfer döneminde satılabilir

Frimpong, Liverpool’a katıldığında beş yıllık sözleşme imzaladı; takımın uzun vadeli bir parçası olarak görülüyordu. Şimdi ise bu sözleşmenin 24 ayını tamamlaması pek olası görünmüyor.

Artık Anfield’da takımın başında Andoni Iraola var ve Hollandalı hızlı oyuncuya tam olarak ikna olmuş görünmüyor. Olası bir satıştan elde edilecek gelir, Araujo’nun bonservisiyle transfer edilmesine ya da başka bir sağ bek bulunmasına yönlendirilebilir.