Almanya’da şok… “Makineler”in yıldızı, Paraguay karşısında belirleyici penaltı atışını kaçırdı

Almanya milli takımı, Paraguay’a penaltı atışlarında (3-4) yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda elendi. Her ne kadar bu elenme, maçın 120 dakikalık süresi içinde önlenebilse de, penaltı atışlarında yaşananlar, Almanya milli takımının içinde bulunduğu krizin derinliğini ortaya koyuyor.

Alman “Bild” gazetesi, özellikle penaltı atıcılarının belirlenmesinde sahne arkasında büyük bir kargaşa yaşandığını ve bazı yıldız oyuncuların kritik anlarda sorumluluktan kaçtığını belirtti.

Altıncı penaltı vuruşu, ölümcül bir dönüm noktası oldu; ilk beş penaltıda iki takımın 3-3 berabere kalmasının ardından, karşılaşma “ani ölüm” aşamasına girdi. Bu aşamada Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jonathan Tah, topu sol köşenin üstünden beceriksizce dışarıya attı; şok edici olan ise bu penaltının, onun uzun profesyonel kariyerinde attığı ilk penaltı olmasıydı.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı yeni detaylara göre, ZDF kanallarının kameraları tarafından kaydedilen televizyon görüntüleri, kaptan Joshua Kimmich'in takım arkadaşı Leon Goretzka'dan arka arkaya iki kez altıncı penaltıyı atması için öne çıkmasını istediğini gösterdi. Her ne kadar orta saha oyuncusu, teorik ve teknik açıdan bu görevi üstlenmek için savunma oyuncusu Tah'tan daha nitelikli ve deneyimli görünse de, Goretzka bunu tamamen reddetti; korkuyla başını eğip geriye çekildi. Bu sahne, Alman spor camiasında kendisine yönelik şiddetli eleştirilerin patlamasına neden oldu.

Bu toplu kaçış karşısında Tah, Valdemar Anton, Malik Thiaw ve genç Nathaniel Brown gibi oyuncuların yanı sıra kaleci Manuel Neuer’in de sahada bulunduğu bir anda, tek başına bu korkunç baskıya göğüs germek zorunda kaldı.

Tah’ın penaltısından önce teknik direktör Julian Nagelsmann, penaltı atışlarını gerçekleştiren ilk beş oyuncuyu seçmişti: Kai Havertz (kaçırdı), kaptan Kimmich (gol attı), Jamal Musiala (gol attı), Nick Voltimadi (kaçırdı) ve Nedim Amiri (gol attı).

Tah, tam anlamıyla trajik bir gece yaşadı; belirleyici penaltıyı kaçırmadan önce, uzatmalarda bir kafa vuruşuyla galibiyet golünü attığını sanmıştı, ancak hakem, takım arkadaşı Anton’un Paraguay kalecisine karşı yaptığı tartışmalı bir faul nedeniyle VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

Oyuncuların korku içinde kalıp penaltı atışlarından kaçınmaları, 2012’deki ünlü Şampiyonlar Ligi finalini akıllara getiriyor; o maçta Bayern Münih, kendi sahasında Chelsea’ye yenilmişti. O zaman da birçok yıldız oyuncu penaltı atışlarından kaçınmış ve kaleci Neuer, üçüncü penaltıyı başarıyla atmak için öne çıkmak zorunda kalmıştı, ardından Bastian Schweinsteiger beşinci ve son penaltıyı kaçırmıştı.

Alman gazetesine göre, Alman takımının Dünya Kupası’ndan yaşadığı utanç verici elenme, sadece Paraguay’a karşı penaltı atışlarında değil, kesin bir kanıt olarak bu neslin “mutlak kazanma zihniyeti”nden ve kritik anlarda cesaretten tamamen yoksun olduğunu ortaya koydu.