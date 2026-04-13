Almanya'da Merengues için iyiye işaret... Real Madrid, Münih maçı öncesinde sevindirici bir haber aldı

Real Madrid, önümüzdeki Çarşamba akşamı Allianz Arena'da Bayern Münih'e konuk olacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, evinde oynadığı ilk maçı kaybettikten sonra takımın geleceğinin belirleneceği kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Kıtanın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, şampiyonluk yolunda ilerleyebilmek için deplasmanda bir "remontada" gerçekleştirme zorunluluğunun baskısı altında maça giriyor. Takım, karşılaşmanın gidişatını etkileyebilecek herhangi bir kararı önlemek için detaylara, özellikle de hakemlik konusuna büyük önem veriyor.

Bu bağlamda, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Sloven hakem Slavko Vinčić'i maçı yönetmek üzere atadığını duyurdu. Vinčić, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile beşinci kez karşılaşacak.

Ayrıca okuyun: "Alışılmadık" bir adım... Flick, Madrid maçı için Barcelona kadrosunu açıkladı



Vincic, daha önce bu turnuvada Kraliyet Takımı'nın 4 maçını yönetmiş ve Real Madrid bu maçların üçünde galip gelmişti.

Sloven hakemin adı, "Los Blancos" taraftarları için özel bir anlam taşıyor, zira 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Borussia Dortmund'u mağlup ederek şampiyon olduğu maçta da görev almıştı.

Ayrıca, kısa süre önce turnuvanın çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'in Chelsea'yi mağlup ettiği maçı da yönetmişti.

Real Madrid'in Avrupa sezonunun gidişatını belirleyebilecek bu gecede, tüm gözler Allianz Arena'ya çevrilecek. Real Madrid, Bayern Münih'in sahasında zorlu bir sınava çıkacak ve Madridli taraftarlar, maçın hakem tartışmaları olmadan, sahada sonuçlanmasını umuyor.

Ayrıca okuyun: Madrid'de kafa karışıklığı... Arbeloa, Münih maçı öncesinde kararını "saklıyor"

