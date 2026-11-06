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Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Timo Werner, kariyerinde bugüne kadar yaşadığı çok zorlu dönemleri açıkça anlattı.

"Kariyerimde çok boktan şey yaşadım. Almanya'da da çok boktan şeylerle uğraşmak zorunda kaldım. Evde oturup gerçekten dibe vurduğum zamanlar oldu" diyen Werner, yılın başında RB Leipzig'den MLS ekibi San Jose Earthquakes'e transfer olmuştu. Werner, bunları The Late Run podcast'inde anlattı.

Özellikle Aralık 2016'da Leipzig'in FC Schalke 04 ile oynadığı Bundesliga maçında kendini yere atması, Werner'in yıllarca peşini bırakmadı. Rakip taraftarlar o günden sonra onu düzenli olarak aşağılayıcı tezahüratların ve sözlü saldırıların hedefi hâline getirdi. Forvet oyuncusu, "Almanya'da bir kez kendimi yere attığım için çok şey yaşadım. Sonrasında orada yıllarca peşimden geldiler" dedi.

Timo Werner, Almanya'daki aşağılayıcı tezahüratlar hakkında: "Bu da ne böyle?"

Bu durumlar o kadar yıpratıcıydı ki bir noktada kendisine şunu sormuştu: "Bu da ne böyle? Hangi stadyuma gidersem gideyim, her yerde yuhalanıyorum. Hakkımda şarkılar söylediler, sürekli bir şeyler uydurdular. Gerçekten zordu." Werner, artık Almanya'nın hiçbir şehrinde rahatsız edilmeden bulunamadığını belirtti. Tüm bunların üstesinden gelme biçimiyle bugün çok gurur duyduğunu vurguladı.

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Stuttgart doğumlu oyuncu, bir dönem Almanya Milli Takımı'nın en büyük forvet umutlarından biri olarak görülüyordu. Uzun süre milli takımda 9 numara pozisyonunun ilk tercihiydi ve hayal kırıklığı yaratan 2018 Dünya Kupası'nda da santrfor olarak ilk 11'de yer aldı. Chelsea, 2020'de onun için 53 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. İngiltere'deki ilk sezonunda Maviler ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

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Yine de Chelsea'de yaşadıklarının da daha önce Almanya'da yaşadıklarına "benzer" olduğunu söyledi. Stamford Bridge'deki günlerini hatırlayan Werner, "Orada birkaç fırsatı kaçırdım ve sonrasında beni hedef aldılar" dedi. 2022'de Maviler'den ayrılıp Leipzig'e döndü ve başlangıçta milli takımdaki yerini korudu. Ancak Haziran 2023'ten bu yana Almanya Milli Takımı'na çağrılmadı. Toplam 57 milli maçının sonuncusuna Mart 2023'te çıktı.

Timo Werner, RB Leipzig'de son dönemde tamamen kadro dışı kaldı

Leipzig'de işler giderek kötüleşti. Tottenham Hotspur'da bir buçuk yıl süren kiralık dönemi de Werner'in kariyerine yeni bir ivme kazandırmadı. Ardından RB Leipzig'de neredeyse hiç rol alamayınca ocak ayında Avrupa futbolundan ayrılarak San Jose'ye katıldı.

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30 yaşındaki oyuncu, San Jose ile 2028 yazına kadar sözleşme imzaladı ve sahada yeniden önemli bir rol üstleniyor. San Jose Earthquakes formasıyla çıktığı 22 maçta altı gol ve yedi asist kaydetti. Batı Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan San Jose, MLS play-off'larına şimdiden katılmayı garantiledi.