Almanya - Curaçao maçında aşırı sağcı bir hareket mi? FIFA bir kişi hakkında soruşturma başlattı

Almanya - Curaçao (7-1) maçında görev yapan Avustralyalı VAR hakemi Shaun Evans, ceza riskiyle karşı karşıya. FIFA, Dünya Kupası maçı öncesinde yaptığı bir el hareketi hakkında soruşturma başlattı.

2026 Dünya Kupası'ndaki her maç öncesinde VAR ekibi izleyicilere tanıtılıyor. İnternette Evans'ın bir videosu viral oldu.

Görüntülerde Avustralyalı hakemin aşırı sağcı gruplarla ilişkilendirilen bir el hareketi yaptığı görülüyor.

Söz konusu hareket, "ok" işareti olarak bilinen harekettir. Üç parmak uzatıldığında "W" harfi oluşurken, başparmak ve işaret parmağıyla "P" harfi oluşturulur. Bu iki harf, "White Power" (Beyaz Güç) teriminin sembolüdür.

FIFA sözcüsü, The Athletic'e federasyonun Evans hakkında soruşturma başlattığını doğruladı.

38 yaşındaki hakem, bu sembolün aynı zamanda popüler bir emoji olması ve şaka amaçlı kullanılması nedeniyle doğrudan suçlu sayılmıyor.

Almanya maçı 7-1'lik skorla rahat bir şekilde kazandı. Maçın ardından sosyal medyada harika bir an viral oldu.