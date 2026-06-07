Almanya - Curacao maçı 14 Haziran 2026 tarihinde saat 12:00 EST ve 18:00 GMT'de başlayacak.

VPN ile Almanya - Curacao maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde adım adım bir kılavuz bulabilirsiniz veya spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

Almanya - Curaçao: Maç bağlamı

Bundan daha fazla bir Davut ile Goliath savaşı bulamazsınız ve işte bu yüzden Dünya Kupası'nı seviyoruz. Dört kez dünya şampiyonu olan ve dünya sıralamasında 10. sırada yer alan Almanya, FIFA tarafından dünyanın en iyi 83. takımı olarak görülen ilk kez turnuvaya katılan Curaçao ile karşı karşıya geliyor. Yarışan 48 ülkeden sadece Yeni Zelanda, Curaçao'dan (85.) daha düşük sıralamada yer alıyor.

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Almanya'nın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'nın kadrosu, baştan sona dünya klasında oyunculardan oluşuyor, ancak 2026 kadrosunun yaş profili, önceki kadrolara göre biraz daha genç. Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, orta sahanın ortasında deneyim ve bilgi birikimini ortaya koyacak, kulüp arkadaşı Jamal Musiala'nın yaratıcı ve golcü etkileri ise takımın şansında kilit rol oynayacak. Aynı şey, ikinci Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan Arsenal'in yıldızı Kai Havertz için de söylenebilir. Efsanevi kaleci Manuel Neuer, 40 yaşında son kez sahneye çıkacak. 38 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann, yaşına göre nispeten deneyimli bir teknik direktör olarak, heyecan verici genç kadroyu şekillendirme ve onları şampiyonluk için gerçek birer aday haline getirme görevini üstlenmiştir.

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Curaçao'nun teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Efsanevi Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, bu ada ülkesini Dünya Kupası'ndaki ilk macerasında yönetme görevini üstlenecek. Gervane Kastaneer, eleme turlarında beş gol atarak kilit bir rol oynarken, eski Aston Villa yıldızı Leandro Bacuna ise üç asist yaptı. Amerika kıtasında pragmatik bir yaklaşım sergilemeleri gerekebilir ve kaleci Eloy Room da muhtemelen yoğun bir maç geçirecek. Eski Man United yıldızı Tahith Chong da rakip savunmaları zorlayabilir.

Almanya kadrosu

Kaleciler: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Stuttgart).

Defans oyuncuları: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United).

Orta saha oyuncuları: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Forvetler: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Münih), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

Almanya'nın Dünya Kupası'na giden yolu

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'na giden yolu iş gibi geçti. UEFA Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Almanya, altı maçta beş galibiyet alarak grubunu birinci sırada tamamladı ve doğrudan eleme hakkı kazandı.

Curaçao kadrosu

Kaleciler: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defans oyuncuları: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Forvetler: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Curaçao'nun Dünya Kupası'na giden yolu

Curaçao, ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanarak tarih yazdı. Yaklaşık 156.000 nüfusa sahip olan ülke, bu turnuvaya katılan en küçük ülke oldu. CONCACAF elemelerine ikinci turdan katılan Curaçao, C Grubu'nu domine ederek 4 galibiyet, 0 beraberlik ve +13 gol farkıyla grubu lider tamamladı. Son eleme turunda Jamaika ve Trinidad & Tobago gibi zorlu rakiplerle mücadele etmek zorunda kalan takım, üç galibiyet ve üç beraberlikle grubu yenilgisiz tamamladı.

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Bugün Almanya - Curacao maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur : ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un rehberine buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın : Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.

Apple TV, Roku ve Konsollar : Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarında bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

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