Bundesliga maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş hangisi?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası liglere devam edileceğini ilk açıklayan ülke olan Almanya'da Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
Bundesliga maçları hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın Türkiye'deki yayın hakları S Sport 2 kanalında bulunuyor.
Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden online olarak da izlenebiliyor.
S Sport 2 kanalı hangi platformda, kaçıncı kanalda?
S Sport 2 kanalına Turkcell TV+'ın yanı sıra Kablo TV'den de ulaşılabiliyor.
Bundesliga'da haftanın maçları
16 Mayıs Cumartesi
16:30 | Fortuna Düsseldorf - Paderborn
16:30 | RB Leipzig - Freiburg
16:30 | Hoffenheim - Hertha Berlin
16:30 | Borussia Dortmund - Schalke
19:30 | Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar
16:30 | Köln - Mainz
19:00 | Union Berlin - Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi
21:30 | Werder Bremen - Bayer Leverkusen