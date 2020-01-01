Bundesliga

Bundesliga maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş hangisi?

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(C)Getty images
Bundesliga, 16 Mayıs'ta seyircisiz olarak oynanacak maçlarla geri dönüyor...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası liglere devam edileceğini ilk açıklayan ülke olan Almanya'da Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Bundesliga maçları hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın Türkiye'deki yayın hakları S Sport 2 kanalında bulunuyor.

Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden online olarak da izlenebiliyor.

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    S Sport 2 kanalı hangi platformda, kaçıncı kanalda?

    S Sport 2 kanalına Turkcell TV+'ın yanı sıra Kablo TV'den de ulaşılabiliyor.

    Bundesliga'da haftanın maçları

    16 Mayıs Cumartesi

    16:30 | Fortuna Düsseldorf - Paderborn

    16:30 | RB Leipzig - Freiburg

    16:30 | Augsburg - Wolfsburg

    16:30 | Hoffenheim - Hertha Berlin

    16:30 | Borussia Dortmund - Schalke

    19:30 | Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach

    17 Mayıs Pazar

    16:30 | Köln - Mainz

    Haberin devamı aşağıda

    19:00 | Union Berlin - Bayern Münih

    18 Mayıs Pazartesi

    21:30 | Werder Bremen - Bayer Leverkusen

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