Bundesliga maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş hangisi?

Bundesliga, 16 Mayıs'ta seyircisiz olarak oynanacak maçlarla geri dönüyor...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası liglere devam edileceğini ilk açıklayan ülke olan 'da 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Bundesliga maçları hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 'deki yayın hakları S Sport 2 kanalında bulunuyor.

Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden online olarak da izlenebiliyor.

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S Sport 2 kanalı hangi platformda, kaçıncı kanalda?

S Sport 2 kanalına Turkcell TV+'ın yanı sıra Kablo TV'den de ulaşılabiliyor.

Bundesliga'da haftanın maçları

16 Mayıs Cumartesi

16:30 | - Paderborn

16:30 | -

16:30 | -

16:30 | -

16:30 | -

19:30 | - B.

17 Mayıs Pazar

16:30 | Köln -

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19:00 | Union Berlin -

18 Mayıs Pazartesi

21:30 | -