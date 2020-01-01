Almanya Bundesliga şampiyonluk sayıları

Bundesliga'daki şampiyonluk sayılarında Bayern Münih'in rakipleriyle arasındaki fark hayli fazla...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında olan 'da sezon 16 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edecek.

Peki Bundesliga'da en çok yaşayan takımlar hangileri?

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Ligde üst üste 7 sezondur şampiyon olan , toplam 29 şampiyonlukla lig tarihine en çok zafer yaşayan takım konumunda.

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Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan tüm takımlar ve şampiyonluk sayıları şöyle...