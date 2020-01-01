Bundesliga

Almanya Bundesliga şampiyonluk sayıları

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Bundesliga'daki şampiyonluk sayılarında Bayern Münih'in rakipleriyle arasındaki fark hayli fazla...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında olan Bundesliga'da sezon 16 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edecek.

Peki Bundesliga'da en çok yaşayan takımlar hangileri?

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Ligde üst üste 7 sezondur şampiyon olan Bayern Münih, toplam 29 şampiyonlukla lig tarihine en çok zafer yaşayan takım konumunda.

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    Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan tüm takımlar ve şampiyonluk sayıları şöyle...

    KULÜP ŞAMPİYONLUK
    Bayern Münih 29
    Nürnberg 9
    Borussia Dortmund 8
    Schalke 7
    Hamburg 6
    Stuttgart 5
    B.Mönchengladbach 5
    Werder Bremen 4
    Kaiserslautern 4
    Köln 3
    Lokomotive Leipzig 3
    Greuther Fürth 3
    Hertha Berlin 2
    Viktoria 89 Berlin 2
    Dresdner SC 2
    Hannover 2
    Karlsruher FV 1
    Holstein Kiel 1
    1860 Münih 1
    Blau-Weiss 1890 Berlin 1
    Karlsruher SC 1
    Fortuna Düsseldorf 1
    Eintracht Frankfurt 1
    Wolfsburg 1
    Freiburger FC 1
    Rapid Wien 1
    Mannheim 1
    Rot-Weiss Essen 1
    Eintracht Braunschweig 1

     

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