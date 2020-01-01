Almanya Bundesliga şampiyonluk sayıları
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında olan Bundesliga'da sezon 16 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edecek.
Peki Bundesliga'da en çok yaşayan takımlar hangileri?
Ligde üst üste 7 sezondur şampiyon olan Bayern Münih, toplam 29 şampiyonlukla lig tarihine en çok zafer yaşayan takım konumunda.
Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan tüm takımlar ve şampiyonluk sayıları şöyle...
|KULÜP
|ŞAMPİYONLUK
|Bayern Münih
|29
|Nürnberg
|9
|Borussia Dortmund
|8
|Schalke
|7
|Hamburg
|6
|Stuttgart
|5
|B.Mönchengladbach
|5
|Werder Bremen
|4
|Kaiserslautern
|4
|Köln
|3
|Lokomotive Leipzig
|3
|Greuther Fürth
|3
|Hertha Berlin
|2
|Viktoria 89 Berlin
|2
|Dresdner SC
|2
|Hannover
|2
|Karlsruher FV
|1
|Holstein Kiel
|1
|1860 Münih
|1
|Blau-Weiss 1890 Berlin
|1
|Karlsruher SC
|1
|Fortuna Düsseldorf
|1
|Eintracht Frankfurt
|1
|Wolfsburg
|1
|Freiburger FC
|1
|Rapid Wien
|1
|Mannheim
|1
|Rot-Weiss Essen
|1
|Eintracht Braunschweig
|1