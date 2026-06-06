Almanya, Cumartesi günü Dünya Kupası öncesinde ABD ile oynadığı son hazırlık maçını 1-2 kazandı. Chicago'da, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın takımı, Kai Havertz ve Leroy Sané'nin golleriyle galip geldi. Antonee Robinson ise ABD adına tek golü attı.

Mauricio Pochettino, sağ kanatta Sergiño Dest'i, orta sahada ise Malik Tillman'ı tercih etti. Folarin Balogun, forvette Ricardo Pepi'nin yerine tercih edildi. Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi yıldızlar da ilk 11'de yer aldı.

Almanya, maçtan bir gün önce Lennart Karl'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmasıyla bir darbe aldı. Bu nedenle Leroy Sané, sağ kanatta kendini kanıtlama şansı buldu. Sol bek pozisyonunda Nathaniel Brown, David Raum'un yerine tercih edildi. Manuel Neuer ise sakatlığı nedeniyle Almanlar'da yer almadı.

Maç, Amerikalılar için dramatik bir şekilde başladı. Daha ikinci dakikada Almanya, bir serbest vuruşta zayıf savunmadan yararlandı. Joshua Kimmich topu kale önüne ortaladı, ardından Kai Havertz yakın mesafeden kafayla golü buldu ve Almanya hemen öne geçti.

Erken gelen bu darbenin ardından Pochettino'nun takımı iyi bir şekilde toparlandı. Amerikalılar giderek daha fazla inisiyatif aldı ve birçok tehlikeli pozisyon yarattı. Özellikle Tillman ve Pulisic, USMNT'nin oyununa damgasını vurdu.

Bunun karşılığı 36. dakikada geldi. Pulisic'in köşe vuruşunun ardından top, Alman savunması tarafından yeterince uzaklaştırılamadı. Robinson hızlı tepki verdi ve muhteşem bir vole vuruşuyla topu kaleye sert ve durdurulamaz bir şekilde gönderdi: 1-1.

Bu beraberlik golüyle ev sahibi takım emeklerinin karşılığını aldı. Amerika Birleşik Devletleri, şanslar ve köşe vuruşlarında üstünlükle devreye girerken, Almanya ise yeniden tehlikeli olmaya çalışmakta zorlandı. Soldier Field'daki seyirciler, kötü bir başlangıcın ardından maça mükemmel bir şekilde geri dönen bir USMNT gördü.

İkinci yarıda maç dengede seyretti, ancak Almanya sürekli bir anı kolluyordu. O an 57. dakikada geldi. Akıcı bir atakla Sané pozisyon buldu, ardından şutu Miles Robinson'dan sekti ve Freese'nin arkasından kaleye gitti.

Pochettino, geriye düşen skoru telafi etmek umuduyla Giovanni Reyna, Pepi, Tim Weah ve Brenden Aaronson gibi isimleri oyuna dahil etti. Ancak Amerikalılar, sahada üstünlük kurmalarına rağmen beraberliği yakalayamadı.







