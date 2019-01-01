Almanya, Ahmed Kutucu'nun tercihini değiştiremedi

A Milli Takım’ın Andorra ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilen Ahmed Kutucu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ekibi ’nin formasını giyen Ahmed Kutucu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından pazar günü oynanacak Andorra maçının kadrosuna alınmıştı.

Haber Global’in iddiasına göre bu gelişmenin ardından Futbol Federasyonu Ahmed’e telefonla ulaştı ve ’yi tercih etmesinin kariyerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Schalke de genç futbolcuyu arayıp benzer bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberin devamı aşağıda

Ancak bu görüşmeler Ahmed’in fikrini değiştirmedi. Genç golcü tercihini Türkiye forması giymekten yana kullandığını hem federasyon yetkililerine hem de kulübüne bildirdi.

Büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor

Öte yandan Ahmed’in Türkiye tercihi Alman basınında yankı buldu. Ahmed’in potansiyeli yüksek bir forvet oyuncusu olduğu ve bu tercihin Almanya için kayıp niteliğinde olduğu dile getirildi. Bu sezon Schalke’de 7 resmi maça çıkan Ahmed 1 gol atıp 1 de asist yaptı.