Almanya, geçtiğimiz günlerde Fransa ile ortak bir aday dosyası sunma olasılığına dair konuşmaların artmasıyla eş zamanlı olarak, 2038 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hedefini resmen açıkladı.

Alman futbolunun önde gelen isimlerinden biri, ülkenin 2042 Erkekler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma isteğini teyit ederken, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) kıtasal rotasyon ilkesi konusunda daha fazla esneklik göstermesi halinde 2038 gibi erken bir tarihte aday olma kapısını da açık bıraktı.

Alman Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Axel Hellmann, "Foot Mercato" sitesine göre şunları söyledi: "Bunu şiddetle arzu ediyoruz ve Federasyon Başkanı Bernd Neuendorf ile Alman Futbol Federasyonu'nun, 2042 edisyonuna, hatta belki 2038'e ev sahipliği için aday olma yönünde bir girişimi var. Bu, FIFA'nın kurallarına bağlı olacak."

Ancak asıl engel hâlâ FIFA'nın mevcut kuralları. Fas, İspanya ve Portekiz'in Arjantin, Uruguay ve Paraguay ile birlikte düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası edisyonları ile Suudi Arabistan'a verilen 2034 Dünya Kupası'nın ardından, rotasyon ilkesi teorik olarak 2038 edisyonuna ev sahipliğini Kuzey Amerika veya Okyanusya'nın kazanmasını daha olası kılıyor.

Avustralya, Asya Futbol Konfederasyonu üyesi olduğundan, şu an için en şanslı aday Amerika Birleşik Devletleri gibi görünüyor. Yine de Almanya, FIFA'nın bu kuralı değiştirmesini umuyor; bu da belki Fransa ile ortaklaşa bir Avrupa aday dosyasının önünü açacak.