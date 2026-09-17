Almanya 44 ismi kadroya çağırdı, ancak Ajax yıldızı Julian Brandt Amsterdam’da kalıyor

Marc-André ter Stegen, Almanya'nın kadrosuna geri döndü; teknik direktör Jürgen Klopp bunu perşembe günü açıkladı. Klopp, Nations League'de oynanacak yaklaşan maçlar için iki farklı kadro oluşturdu. Ajax'ta gösterdiği performansla öne çıkan Julian Brandt ise Klopp tarafından kadroya alınmadı. Orta saha oyuncusu, son olarak Kasım 2024'te milli formayı giymişti.

Klopp, Almanya'nın 24 Eylül'de Hollanda Milli Takımı ile karşılaşacağı maçta teknik direktör olarak ilk kez takımın başında yer alacak. Hollanda'nın rakibi, Nations League'de daha sonra Yunanistan ve Sırbistan ile de karşı karşıya gelecek.

Manuel Neuer'in kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmasıyla Ter Stegen yeniden Almanya'da şans buluyor. Çeşitli Alman medyalarına göre Ter Stegen, Ajax'ta iyi performans gösterdiği sürece Klopp'un da birinci tercihi.

Klopp, Ter Stegen'i Hollanda ve Yunanistan (27 Eylül) maçlarının kadrosuna aldı. Ardından tecrübeli kaleci Ajax'a dönecek ve diğer file bekçileri teknik direktörün gözüne girmek için fırsat bulacak.

Florian Wirtz, Karim Adeyemi ve Aleksandar Pavlovic, gelecek hafta Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Kai Havertz ve Jamal Musiala gibi oyuncular ise Johan Cruijff ArenA'da sahada olacak. Nations League'deki dört maç için toplam 44 oyuncu çağrıldı.

Almanya'nın Hollanda maçı tam kadrosu

Kaleciler: Marc ter Stegen (Ajax), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg)

Savunma: Yann Bisseck (Internazionale), Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern Münih), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Orta saha: Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl (Bayern Münih), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United)

Hücum: Kai Havertz (Arsenal) ve Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt).