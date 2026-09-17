Almanya 44 ismi kadroya çağırdı, ancak Ajax yıldızı Julian Brandt Amsterdam’da kaldı

Marc-André ter Stegen, Almanya kadrosuna geri döndü; teknik direktör Jürgen Klopp bunu perşembe günü açıkladı. Klopp, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için iki farklı kadro oluşturdu. Ajax'ta öne çıkan Julian Brandt, Klopp tarafından kadroya alınmadı. Orta saha oyuncusu son olarak Kasım 2024'te milli formayı giydi.

Klopp, 24 Eylül'de Almanya'nın Hollanda Milli Takımı ile karşılaşacağı maçta teknik direktör olarak ilk sınavına çıkacak. Hollanda'nın rakibi, Uluslar Ligi'nde daha sonra Yunanistan ve Sırbistan ile de karşı karşıya gelecek.

Ter Stegen, Manuel Neuer'in kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından bırakmasıyla birlikte Almanya'da yeniden şans buluyor. Çeşitli Alman medyasına göre Ter Stegen, Ajax'ta iyi performans göstermeyi sürdürdüğü sürece Klopp'un da bir numaralı tercihi.

Klopp, Ter Stegen'i Hollanda ve Yunanistan (27 Eylül) maçları için kadroya aldı. Kaleci daha sonra Ajax'a dönecek ve diğer file bekçileri teknik direktörün gözüne girmek için şans bulacak.

Florian Wirtz, Karim Adeyemi ve Aleksandar Pavlovic gibi isimler gelecek hafta Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek. Kai Havertz ve Jamal Musiala gibi oyuncular ise Johan Cruijff ArenA'da yer alacak. Uluslar Ligi'ndeki dört maç için toplam 44 oyuncu çağrıldı.

Almanya'nın Hollanda maçı kadrosu:

Kaleci: Marc ter Stegen (Ajax), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg).

Savunma: Yann Bisseck (Internazionale), Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern Münih), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart).

Orta saha: Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl (Bayern Münih), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United).

Hücum: Kai Havertz (Arsenal), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt).